O camiño vello dos arrieiros pola Xesta

A historia do viño do Ribeiro pode remontarse incluso ao século II antes de Cristo. Logo os romanos cando dominaron Gallaecia desenvolveron fortemente o cultivo da vide que posiblemente decaería na época xermánica e sueva. Pero a partir do século XI os monxes, principalmente os do mosteiro de San Clodio en Leiro e tamén os de Oseira nas posesións que tiñan no Ribeiro, recuperaron e impulsaron a produción do viño que acadaría un gran éxito e sona. O viño do Ribeiro exportábase por Europa e tamén a América chegando a ser una das maiores riquezas de Galicia. A comercialización e distribución do viño era a través de carromatos, cabalos e sobre todo mulas, e transportábase principalmente en odres ou pelexos. Esta labor facíana os arrieiros e non era fácil pois ás inclemencias da climatoloxía había que sumar o perigo dos salteadores de camiños e o ataque do lobo. Ademais, no verán o camiño facíase pola noite para evitar que o viño se danase coas altas temperaturas o que aumentaba os riscos. As rutas que seguían os arrieiros eran múltiples, algunhas de carácter local e outras levaban o viño a Ourense, Santiago, Pontevedra e a outros portos galegos para ser transportado en barco a Europa e América.

A situación central de Deza en Galicia fixo que fose punto de paso das rutas dos arrieiros cara a Santiago e cara a Lugo principalmente. Ademais habería unha actividade de distribución a nivel local na nosa comarca. O viño era fortemente demandado pola Igrexa, a fidalguía e tamén polos taberneiros locais. As rutas de entrada dos arrieiros na comarca de Deza foron diversas e puideron variar ao longo do tempo en función de moitas circunstancias. Hai que ter en conta que a actividade dos arrieiros iniciouse no século XII e prolongouse ata ven entrado o século XX cando o viño comezou a ser traído en vehículos a motor polas estradas unha vez foron construídas.

Os camiños seguidos polos arrieiros na nosa Comarca foron fundamentalmente tres. Hai un camiño, que á vista dos mapas históricos do século XVIII podería considerarse principal, que comezaría en Pazos de Arenteiro e pasaría por Salón, Cardelle, Albarellos, Nonás, Astureses, Campo, Foxo do Cabrito, Navallo e A Xesta, e que logo continuaría polo Camiño de Santiago ou iría cara a Lalín e Lugo. Deste camiño principal arrancaría un segundo itinerario que se bifurcaría do primeiro no alto da Cruz da Grade, ruta que, a preguntas de Antonio Presas describe moi ben José Vázquez Otero, popularmente coñecido como "Pepe do Pazo" arrieiro de Soutolongo, cando manifesta que "aquí na nosa zona entraba pola Cruz da Grade, Samprizón, Carrofeito, Doade, Sampaio, Soutolongo, pero, tamén o facía polo Alto da Romiña, O Espiño e A Saborida". Este segundo itinerario continuaría cara a feira dos Carballiños en Vilatuxe ou dende Soutolongo por Barcia, Gresande, Mato, Ponte Orneiros e Prado. O terceiro itinerario dos arrieiros pola nosa comarca entraría dende o mosteiro de Aciveiro e tamén dende Vilatuxe e iría por Laro, Oleiros e Cortegada ata Silleda.

Catastro de Ensenada

No Catastro de Ensenada, que é a enquisa feita na Coroa de Castela decretada por Fernando VI a proposta do seu ministro o marqués da Ensenada entre os anos 1750 e 1754, documéntanse todas as feligresías que formaban a xurisdición de Lalín e Deza, e na pregunta 32 do interrogatorio detállanse os arrieiros que había en cada feligresía do que hoxe é o noso Concello. Destacan en número de arrieiros aquelas parroquias polas que pasaba algún dos camiños principais. Tamén resulta que, na maioría dos casos, os arrieiros eran labregos que ademais ían varias veces ao ano (entre catro, oito ou doce veces) a buscar viño ao Ribeiro. O número de cabaleirías que se declaran por arrieiro oscila entre dúas e trece, sendo o número máis habitual o de catro cabaleirías por arrieiro. As mulas ían en ringleira una atrás da outra e a isto chamábaselle recua. A carga que podía levar cada mula era según Pepe do Pazo "entre un moio (8 olas) e 6 olas por cabeza. Poñíalles un pelexo a cada lado da albarda e nun pelexo podían caber catro olas" e cada ola tiña 16 litros polo que ían 128 litros en cada mula. No Catastro de Ensenada, no Concello de Lalín, Vilatuxe é a parroquia con máis arrieiros, catorce, seguida de Vilanova con trece, Soutolongo doce, Doade dez, San Cristovo da Pena dez, Goiás dez, San Martiño de Lalín sete, Bermés sete, Catasós sete, Cristimil sete, Donramiro seis, Donsión cinco, A Xesta cinco, Filgueira catro, Moneixas catro, Noceda catro, Gresande tres, Anzo tres, Barcia dous, Bendoiro dous, Prado un arrieiro. Sumados todos eles, ascenden a 136 arrieiros nestas parroquias o que é unha cifra moi considerable. Por proximidade xeográfica pódese deducir que polo Camiño Vello dos Arrieiros pola Xesta pasarían seguramente os arrieiros de Vilanova, A Xesta, Moneixas, Doade, San Cristovo da Pena, San Martiño de Lalín, Goiás, e Catasós, entre outros, ademais dos que irían logo polo Camiño de Santiago ou cara a Lugo.

Se vemos en detalle a cartografía histórica, atopamos que, no "Mapa del Muy Noble y Muy Leal Reyno de Galicia" feito por Josef Cornide entre 1762 e 1766, aparece A Xesta como lugar de confluencia do Camiño de Ourense a Santiago co camiño vello dos arrieiros que comeza no Ribeiro, e incluso apréciase outro camiño que viría dar á Xesta dende Chantada e Rodeiro pola aldea da Lagoa do Cepo. No mapa de Josef Cornide vése con total claridade o Camiño Vello dos Arrieiros pola Xesta que arranca en Pazos de Arenteiro e pasa por Salón, Cardelle, Albarellos, Nonás, Astureses, Campo, "Fojo del Cabrito", Navallo e "Gesta". No mapa do xeógrafo Tomás López, feito no ano 1784, A Xesta segue sendo unha encrucillada de camiños de importancia e neste mapa aparece de xeito moi similar ao de Cornide a ruta que sairía de Pazos de Arenteiro polo val do río Viñao ata o Foxo do Cabrito pasando por Laxas, Cameixa, Nonás, Mosteiro, Campo, "Fojo del Cabrito", Navallo e "Gesta". Posteriormente aprécianse algúns cambios na Carta Geométrica de Domingo Fontán feita entre 1817 e 1834. É moi chamativo o mapa de Fontán no tocante a cruzar o río Asneiro, que o xeógrafo confunde co río Deza, para o que marca dúas pontes. Unha, a de Pontenoufe por onde pasarían os camiños e outra que sería a pontella existente no fondo do Barreiro e pola que iría o camiño vello dos arrieiros que podería ter quedado sen uso. Esta circunstancia indicaría que o paso do río Asneiro xeneralizaríase por Pontenoufe. Igualmente o mapa de Fontán recolle a bifurcación na Cruz da Grade preto do Foxo do Cabrito cara a Hermida do medio e o paso dende Irixo polo Alto da Romiña, o Espiño e a Saborida que era unha das alternativas seguidas polo arrieiro de Soutolongo Pepe do Pazo.

Apuntaba xa Fernando López Jácome nun artigo de prensa varios motivos para que os arrieiros escollesen o camiño que pasa pola Xesta. Así, aínda que parece que esta ruta supón un rodeo para ir dende o Ribeiro a Santiago, por outra banda permite evitar dificultades orográficas como as serras do Faro de Avión, o Suído, o Cando, o Testeiro e o Candán. En canto ao inicio desta ruta no Ribeiro dependería do lugar elixido para mercar o viño. Así o arrieiro Pepe do Pazo manifestaba que mercaba o viño e algo de augardente "na zona do Arenteiro: O Carballiño, Leiro, Gomariz, Cameixa, Parada, Laxas, Liñariños, Pazos de Arenteiro, Salón, e algunha vez chegaba a mercar en A Rivela, cerca de Ourense". Igualmente é interesante o que di Pepe do Pazo cando comenta que "pola zona do Ribeiro pasaba por Dadín, Bugalleira, Concieiro, Corneda, Penedo e Almuzara, que era onde durmía moitas veces".

Roteiros de Lalín escolleu o tramo que vai dende A Bugalleira ata A Xesta para facer a andaina do domingo día 5 de maio. Este percorrido de 16 quilómetros pasa polas aldeas pertencentes ao Concello do Irixo de A Condomiña, Porto da Veiga, A Esfarrapa, Campinas, Zacarade e Foxo do Cabrito. Posteriormente, e xa no Concello de Lalín, a andaina vai pola corda da Cruz da Grade e baixa pola aldea de Navallo ata o muíño de Froiz no río Asneiro e logo sube ao Barreiro e finaliza no campo da festa da Xesta. Neste tramo concéntranse varios elementos de interese como o peto de ánimas da Bugalleira, o muíño da Condomiña, o cruceiro de Porto da Veiga, unha fermosa ponte románica de pedra en Campinas, o castro de Zacarade, así como boas vistas panorámicas na subida tendida cara a Cruz da Grade e a Venta dos Arrieiros no Foxo do Cabrito. Na parte de Lalín está a aldea de O Navallo e a ponte sobre o río Seixas, que ten un parte augas, e tamén destaca o entorno do muíño de Froiz e a pontella sobre o río Asneiro así como o paso pola aldea de O Barreiro e a capela do Carme da Xesta. Na ruta vanse recuperar varios tramos orixinais do Camiño Vello dos Arrieiros que aínda existen coma se estivesen detidos no tempo, constituíndo un elemento interesantísimo que forma parte do noso patrimonio histórico e etnográfico e que polo tanto debemos conservalo.

Especialmente interesante é a venta de arrieiros existente no Foxo do Cabrito. Esta casa preto da cima do monte está nunha fermosa paraxe esquecida rodeada de pradería e de carballos. A casa conserva as cortes onde os arrieiros gardaban as mulas arredor dun patio central. Contan aínda os máis vellos que a señora encargada da venta de arrieiros pasaba as noites sen durmir para que os arrieiros non lle roubasen o millo e o trigo pola noite para alimentar ás súas mulas. O lugar está detido no tempo porque ao parecer os seus habitantes tiveron que marchar pois as obras do túnel da Abeleda fixeron que secasen os pozos de auga dado que o túnel pasa xusto por debaixo. Moi preto está unha vaguada era onde se colocaba a trampa para o lobo, por iso é chamado o lugar "Foxo do Cabrito" e tamén hai petróglifos que poden ser indicadores do linde entre as provincias de Pontevedra e Ourense.

Casa na Vila

Na parroquia da Xesta fálase de que existiron varias ventas de Arrieiros que foron desaparecendo, como por exemplo a da casa de Laboria. Tamén no Dicionario de Madoz fálase que na Xesta había casa de postas onde se deixaba o correo que viña de Madrid. Aínda se conserva a chamada Casa do arrieiro no lugar de A Vila. Esta casa ten varios elementos indicadores de que estamos ante un lugar onde paraban os arrieiros. Ás cortes accederíase polo portalón principal e contan con varios pesebres de madeira acondicionados para as bestas. Ten unhas escaleiras exteriores que dan á pista e que ao parecer fixéronse porque había na casa un coxo que tiña dificultades de subir as cabaleirías e así podía subir mellor dende o alto desas escaleiras. A casa pasaría a ser propiedade do matrimonio de Isolino Rodríguez e Carmen Paz. Isolino era da casa de Os Bizarros en San Fiz da Xesta e casaría en segundas nupcias con Carmen Paz, despois de que unha gripe forte levárase por diante a súa primeira muller e a dous dos tres fillos. Isolino continuou a tradición familiar de arrieiros e herdou o oficio primeiro coas mulas e despois compraría un camión. Polo tanto representa a fase final dos arrieiros cando pasan a empregar os vehículos a motor o que vai parello tamén á construción das estradas. O seu fillo é Isolino Rodríguez Paz, que naceu no ano 1936, continuou coa actividade rexentando unha afamada taberna coa súa dona Maruxa no campo da festa da Xesta ao mesmo tempo que seguiu mercando viño no Ribeiro.

Testemuña

Conta Isolino que ían ata onde acababa a estrada, según recorda ás aldeas de Liñariños, Pazos, Salón, Parada, Banga, Laxes, Beade, Rioboo entre outras. Saíase á mañá cedo e cargábanse os pipos no camión. Íase a un pobo e probábase o viño e axustábase o prezo ou se non gustaba non se aceptaba e buscábase noutro lugar. Lembra Isolino como en Salón baixaban as mozas cos cántaros de viño na cabeza. Traíanse 20 mollos a 8 olas cada moio, tendo 16 litros cada ola. En quince días podíase vender todo isto e íase a buscar máis. Comenta Isolino que no Ribeiro había varios artilleiros en Pazos de Arenteiro e outros lugares que sabían quen quería vender e facían de intermediarios levando catro ou cinco pesetas en comisión. O viño tamén llo encargaban para o restaurante Casa Rodríguez de Lalín e igualmente llo traían á taberna do Moreno de Covás e a moitos outros clientes, ao mesmo tempo que surtían tamén a taberna propia.