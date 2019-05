La igualdad es bandera de todos en el Orgullo

La capital dezana celebró ayer su día grande de la cuarta edición del Orgullo, una cita, que tal y como indicó ayer la concejala Celia Alonso, minutos antes de empezar el pregón, ya es un evento más que consolidado. "Los primeros dos años fueron difíciles, pero ahora la crianza ya camina sola, y tiene mucha vida", afirmó. Fue precisamente en Lalín en dónde se dio el pistoletazo de salida de los demás Orgullos y las actividades, todas ellas reivindicativas, ya comenzaron anteayer.

El viernes tuvo lugar el IV Seminario de Educación Afectivo Sexual e Diversidade y diversos talleres y por la noche, la velada estuvo amenizada por Pablo Méndez Performance, Brooken Peach y Enfant Bello, quien fue el maestro de ceremonias. Llenaron la carpa situada en la Praza da Igrexa, aunque no estaba abarrotada, y el público era mayoritariamente de Lalín. A las distintas actividades se sumó el colorido por las calles con las banderas LGBT o bandera del arcoiris, así como los colores impregnaron los paraguas que marcaron el ambiente festivo en el lugar de la celebración. El buen tiempo fue un gran aliado y la gente se animó a salir a disfrutar del vermú y del evento. La animación de calle corrió a cargo de Mekánica Rolling Band, que volvió a marcar el ritmo durante la verbena. En la Rúa Joaquín Loriga se ubicaron puestos informativos del los colectivos especializados en Género y LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) y también hubo exhibiciones o photocall a cargo de Castro Deza.

A la una del mediodía, el público se concentró en la Praza da Igrexa porque para esa hora estaba previsto el comienzo del pregón a cargo de la decana de la Facultade de Ciencias da Educación, Carmen Fernández Morante, unas de las personas que desde los inicios estuvo muy involucrada con el Orgullo de Lalín. Sin embargo, se pospuso el discurso a las 13:45 horas porque decidieron hacer un primer pase del concierto de Las Antonias. Tras la música, con letras reivindicativas, llegó el turno de tomar mayor conciencia y reclamar los derechos de todos. "Bolleras, tortilleras, maricones, invertidos, travelos, viciosos... no se asusten, así nos llaman, pero nosotros ya hemos hecho del insulto una bandera y sabemos que Lalín nos acoge con orgullo en todas nuestra identidades: compañeras lesbianas, gays, bisexuales, hermanes trans, aquí estamos todes celebrando y reivindicando la igualdad". Así se dirigió Carmen Fernández al público, que en más de una ocasión, aprobó y celebró las palabras de la pregonera con fuertes aplausos, una persona que les animó a "no dar ni un paso atrás en nuestros derechos" y asumió que todavía quedan muchos por conquistar, por ello la necesidad de estar "más unidos que nunca y trabajar juntos por los derechos y necesidades de todes y no permitamos que se haga un uso partidista del colectivo".

Mención a Laura Bugallo

Fernández quiso recordar a su compañera y referente en Galicia Laura Bugallo que "desde el Transfeminismo nos llama a la unión inteligente de todas las luchas y debemos reconocer que estamos en el siglo de los derechos trans". La decana aprovechó la ocasión para plantear cinco retos: luchar por escuelas seguras y "sin armarios, que abracen y celebren la diversidad como un valor", dignificar el papel de las personas mayores LGTBI que abrieron camino y garantizar que los servicios sociales respeten la orientación sexual de esta gente, la despatologización de las identidades trans y las expresiones de género no normativas y el reconocimiento de la autodeterminación de género, erradicar y penalizar la discriminación y las desigualdades que las personas de estos colectivos sufren en el ámbito laboral e instar a los representantes políticos a "acabar, perseguir y prohibir las terapias de conversión en nuestro país". Fernández concluyó reconociendo la "trayectoria ejemplar del pueblo de Lalín", apeló a la continuidad del orgullo aquí y reincidió en que "la igualdad es bandera de todos y nos incumbe a todos, no es patrimonio de nadie". El pregón dio paso a la lectura del manifiesto del los grupos LGTBI de Galicia que reivindicaron "que no sea necesario abrir las puertas de los armarios, sino que no haya armarios".

La jornada festiva se completó con juegos grupales y con el taller Dálle cor á vida!, con la música de Arales Dj´s y la verbena corrió a cargo de Enfant Bello, Cachas & Cousins, Roser Diva's Disco, Srazz y Los Zeta y More Amore Dj 's .