Un sinxelo petróglifo na croa do derruído castro de Taboada

Días pasados por un casual, atopamos un sinxelo petróglifo inédito formado por unhas dez coviñas no penedal que preside o derruído castro de Taboada, non lonxe da igrexa parroquial. No lugar xa estiveramos en mais ocasións, sen reparar nestes gravados que deixaron aquí os habitantes da prehistoria, poida que os mesmos que construíron o castro séculos antes de Cristo e o moraran deica a chegada dos romanos a estas terras da ribeira do Deza.

Ao cotarelo rochoso fomos coa idea de facer unha foto panorámica das terras de Noceda, para unha exposición que a "Asociación de Veciños Bolarqueiros" anda artillando no centro social da parroquia. Nunha das rochas situadas a maior altura óllanse con facilidade alumenos dez coviñas duns 7 centímetros de diámetro por 2 de fondo, sen que aparenten aliñación ou orde algún. Neste emprazamento castrexo puido haber mais gravados nas rochas que presiden a croa, antes de que foran partidas en anacos para usar en valados e outras construcións.

O castro situado uns 200 metros ao Este da igrexa parroquial, domina unha ampla panorámica da comarca e no seu campo visual están os castros de Noceda, Madriñán, Anzo e Losón, na outra banda do rio Deza e os de Bendoiro e Gresande, todos eles en terras do municipio de Lalín. O castro debeu ser derruído a principios do século XX e aínda a finais dese mesmo século, as pistas que se abriron para a concentración parcelaria, afectaron o contorno.

Na parroquia de Taboada existe outra estación rupestre con abundancia de cruciformes nun penedal preto do camiño de peregrinación da Vía da Plata, a man esquerda cara a Trasfontao, lugar este da parrqouia de Silleda no que vai para cinco anos, tamén deramos conta da descuberta dunha interesante estación rupestre no seu couto, con grande cantidade e variedade de motivos.

Este de Taboada, non é o único castro da nosa comarca que presenta petroglifos na súa estrutura. Unha combinación semellante de coviñas ollámola na chamada Pena da Cunca do castro Filgueira (Lalín) .No castro de Marcelín (Merlín-Agolada) hai unha combinación circular e tamén se pode ver un par de coviñas, case cazoletas nun dos castros da parroquia de Salto (Rodeiro). Tamén temos noticias da existencia dun petroglifo no castro de Vilar a escasamente un quilómetro deste de Taboada, que habemos comprobar en canto poidamos.