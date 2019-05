Cuíña asevera que el decreto de cambio del proyecto del campo de fútbol sí existe

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, compareció ayer, junto a los concejales Klaus Brey, Pilar Peón y Jesús Taboada, para reiterar que dictó la resolución de aprobar la modificación del proyecto para las mejoras del campo de fútbol de A Bandeira y asume que dicho dictamen no aparece en el libro de decretos pero que se debe a un "error administrativo por parte de Secretaría". Además, subraya que "el alcalde no es custodio del decreto, él firma a lo largo del año centenares de decretos que tienen que ir siempre con la certificación del secretario y este el que los custodia y los traspasa al libro". Cabe destacar que el PP de Silleda anunció esta semana que llevaría a la Fiscalía la tramitación del campo de fútbol por echar en falta el decreto que aprueba dicha modificación.

El mandatario confiesa que anteayer mismo el secretario general del Concello por aquel entonces, Manuel Quintáns Queiruga, que ahora está jubilado, le confirmó por correo electrónico que el decreto existía. Cuíña aprovechó la rueda de prensa para dar a conocer el certificado a través del cual Quintáns reconoce que con fecha del 13 de noviembre de 2017 el alcalde dictó la siguiente resolución: Visto el expediente relativo al Picei 2016, con denominación Dotación de hierba sintética campo de fútbol de A Gandareira-Bandeira, fase 1, visto que es necesario realizar una serie de modificaciones en el mismo con el fin de salvar algunas dificultades de ejecución y visto el proyecto de modificación inicial -este último remitido en su día a la Diputación- redactado por el arquitecto Abraham Castro Neira en noviembre de 2017, resuelve aprobar la modificación del proyecto inicial, quedando sustituido aquel por el de ahora presentado por el mismo arquitecto. Señala que toda la certificación consta tanto en el Concello como en la Diputación, que invirtió en esta actuación más de 1,5 millones de euros. Con el informe del arquitecto autor del proyecto en la mano, el regidor explicó el porqué se llevó a cabo la modificación. "Se decidió cambiar las partidas de la segunda fase de la obra para la primera porque vimos una vez que se echó el césped artificial se podía estropear el campo con las obras de demolición que estaban previstas en la segunda fase para la primera, sustituyéndolas por otras, básicamente en las relacionadas con la instalación del riego" y añade que dicho cambio se remitió a la Diputación que dio su visto bueno.

El regidor es consciente de que el extravío de un decreto no es algo excepcional "porque en todos los Concellos, con los centenares que se firman, pasa y puede pasar y más cuando en estas fechas estábamos firmando decretos, incluso el mismo día, a bolígrafo y electrónicamente porque estábamos a pocos meses de la instalación del Gestiona, de la administración electrónica".

Importe sin alteraciones

Además, informa que la modificación no supuso ningún cambio en el presupuesto: "una modificación que según ellos afecta a un 13% del presupuesto, que incluso se puede entender que aumenta el presupuesto del campo, cuando en ningún momento se aumentó para esa modificación".

El mandatario recalca que "entiendo que esto no es más que otra manipulación que el Partido Popular vuelve a hacer y en este caso, sobre el campo de fútbol de A Bandeira que tantas vueltas le dio durante su construcción" y puntualiza que "el campo está recepcionado, cobrado y con todo dado de alta, porque en todo caso, sino hubiese informes los técnicos estarían prevaricando". Recuerda que en su día los populares "alegaron que el nuevo campo de fútbol incumplía las medidas de seguridad, que no había informes técnicos, que no entraba una ambulancia" o que incluso, el inspector jefe de la Policía Local tuvo que hacer un informe sobre la urbanización exterior "porque también alegaban que las calles no cumplían las medidas".

Para Manuel Cuíña los populares "quieren hacer ver que hay un grave error en dónde no lo hay, continuando con todo el escándalo que hicieron, algo que no sorprende", indica el alcalde, "viendo lo que hicieron con la bonificación del IBI de las explotaciones, que fuimos los primeros de Galicia en aplicar, con el PXOM en que en lugar de ayudar lo siguen boicoteando o el vivero de empresas, por lo que en vez de alegrarse siguen metiendo cizaña". Sobre el caso del campo de fútbol fue contundente: "En dicho expediente está bien claro que el decreto existe. Si no fuera así, la Diputación no tendría pagado casi los 1,5 millones de euros para esta actuación, no estaría toda certificada, ni fiscalizada ni recepcionada y lo que es más importante: los casi 200 niños y niñas que utilizan este campo no tendrían estas instalaciones para practicar deporte".