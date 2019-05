El "campanu" cae en Ximonde ante un cruceño defensor de la pesca sin muerte

A la tercera fue la vencida. En la tercera jornada de la temporada de pesca del salmón en los cotos salmoneros estradenses del Ulla, el codiciado "campanu" sucumbió poco antes de las 10:00 horas de la mañana de ayer en el puesto denominado Venezuela, en el coto de Ximonde. Y lo hizo, curiosamente, ante la cucharilla con la que le tentó un experimentado pescador cruceño -A.R.B., de 35 años- defensor desde hace unos 8 años de la pesca sin muerte. De hecho, a diferencia de la inmensa mayoría de deportistas que capturan el "campanu", ayer él no se felicitaba sino que casi se lamentaba. Explicó a esta Redacción a pie de río que se arrepentía de haberlo capturado y que, de no haber acudido a Ximonde acompañado de su padre y su tío (también A.R.B. y Ramón José Sánchez, que le ayudaron a sacarlo de las caudalosas aguas del Ulla con una "sacadeira") hasta lo hubiera dejado marchar. A ellos les hacía ilusión capturarlo y por eso no lo devolvió al río. Él ni quiso inmortalizarse con su captura.

Era un ejemplar salvaje que, al ser guiado por los guardas rurales, se pudo comprobar que medía 70 centímetros y que pesó 3,728 kilos de peso.

Es el primer salmón capturado por este deportista que se inició en la pesca con su padre, cuando contaba apenas 6 años. Si él le aficionó a la pesca de la trucha, él le lleva ahora a los cotos del salmón en el Ulla. El pasado año habían ido al de Santeles y este año, "de chiripa", les correspondió Ximonde, "el mejor coto".

Era el tercer día de la temporada pero el segundo en el que se permitía la pesca con muerte. Ya con el salmón en su poder, el deportista que extrajo el "campanu" explicó que lo saboreará con sus amigos y con su familia, "a la plancha y poco hecho".

No fue el único deportista que ayer acudió al río. A diferencia de lo que ocurre los jueves -día inhábil para la pesca con muerte- la amplia mayoría de los pescadores a los que les corresponde un permiso en un día de pesca con muerte acude al río para probar suerte. Lo hacen desde primera hora de la mañana, como también había hecho el pescador que capturó el preciado "campanu".

Aunque la administración trata de fomentar la pesca sin muerte, todavía son una inmensa mayoría los que practican la pesca con extracción. Así son 28 de los 42 permisos diarios otorgados por la Consellería de Medio Ambiente para los seis cotos salmoneros del Ulla: 6 diarios en el codiciado coto de Ximonde, otros 6 en Sinde, 8 en Santeles y 8 más en Pontevea. De pesca sin muerte se ofertan 8 en coto de Deza-Ulla y otros 6 en el de Couso.

También de pesca sin muerte será hoy el Campeonato Social depesca de trucha de la Sociedade Deportiva Río Ulla, en el que se prevé que se den cita al menos 16 cañas en el Liñares.