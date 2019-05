El BNG pide mejorar algún sumidero que no se va a sustituir en Fernando Conde

El portavoz municipal del BNG de A Estrada y alcaldable para el 26-M, Xosé Magariños, aprovechó el capítulo de ruegos y preguntas del pleno del jueves para pedirle al alcalde y candidato a la reelección por el PP, José López Campos, que se solucionen los problemas que la red de sumideros que a priori no se va a sustituir causa en algún punto de Fernando Conde. El alcalde le dio traslado ayer de este asunto a Covsa, la firma que ejecuta las obras de humanización de Fernando Conde para que detecte donde se estarían produciendo esos problemas y solucionarlos ya que no había constancia de su existencia. Por lo demás, en el pleno, PSOE y Móvete se quejaron de que el gobierno no facilite la labor fiscalizadora de la oposición, cuestión que negó tajantemente el regidor. El PSOE lamentó que esta legislatura no se tuviesen en cuenta las propuestas de la oposición para la Edusi ni se realizase un plan de rehabilitación de vertederos incontrolados en el rural. Y el BNG pidió que se hagan rampas de acceso que hagan accesibles los locales electorales, tal y como Móvete pidió esta semana para Ribeira.