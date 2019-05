Abril registra grandes contrastes con días de 25 grados y de nieve en las comarcas

El pasado mes de abril dejó estampas muy dispares desde días de playa y de tumbarse a la sombra hasta de la noche para la mañana tener que volver a coger el abrigo, guantes y bufandas para disfrutar de los copos de nieve. Según el informe mensual de Meteogalicia con respecto a las temperaturas medias y precipitaciones fue muy semejante al de 2018, después, de que hace dos años fuera extremadamente seco, con apenas días de lluvia. Si echamos la vista atrás, la temperatura media, según los datos registrados en las estaciones meteorológicas de las dos comarcas, se situó entre los siete y los 12 grados y hubo entre 16 y 20 días de precipitaciones. Sin embargo, lo que destacó por ser algo inusual en plena primavera fue que hubo dos días, el 5 y el 23, en los que la nieve hizo acto de presencia.

La temperatura máxima registrada por estaciones meteorológicas fue de 24,3 grados en Mouriscade el día 28, este mismo día en la de Lalín 23,7, en Camanzo el 20 de 25,4 grados, esa misma jornada en la de Pereira (Forcarei) registró la absoluta con 21,6 y en Serra do Faro la máxima se contabilizó el sábado 20 con 20,9 grados. Si se compara con 2018 estas oscilaciones máximas son inferiores porque en este caso había superando los 24 grados e incluso, se llegó a los 27. Temperaturas que fueron más elevadas en 2017 cuando se llegaron incluso, a los 29. Mientras, la media de las temperaturas mínimas el pasado mes de abril osciló entre los 3,5 y los 6,7 grados. Fue precisamente la jornada anterior y durante ese día, el 5, cuando se registraron las mínimas porque fue cuando cayó la nevada más relevante del mes: en Camazo la mínima registrada fue el 4 con 1,1 grados, en Lalín el cinco con 0,6 grados, en la de Serra do Faro el día 4 con -0,8 grados, mientras que la mínima de Mouriscade se situó en -1,2 grados, pero fue el día 12. Cabe recordar que el día 23 la nieve volvió a asomar por las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes con acumulación en las zonas altas de Silleda, Forcarei y Rodeiro, mientras que en otros lugares como Agolada o Lalín no llegó a cuajar debido a las precipitaciones caídas previamente. De hecho, en todo el mes se contabilizan tres jornadas de heladas en la estación de Mouriscade y siete, en la Serra do Faro. El año pasado había habido un día según la estación de Lalín, dos según la de Mouriscade y tres según la de Rodeiro.

En cuanto a las precipitaciones de abril de este año, la estación de Mouriscade registró 156 litros por metro cuadrado, la de Lalín 172, la de Camanzo 166, la de Serra do Faro, 195 y la Pereira, 293, la que suele contabilizar siempre la mayor cantidad de las dos comarcas. Los días que más se acumularon fueron el 6 con unos 35,4 litros por metro cuadrado en Lalín y de 24,2 en Mouriscade, el día 7 con 30,7 litros en Camazo y el 25 con 26,2 litros en Serra do Faro y con una cantidad mayor, de casi el doble, en la de Pereira con 40,6 litros por metro cuadrado. Algo muy parecido en cuanto a la media de lluvia pasó el año pasado con 140 litros por metro cuadrado en Mouriscade, 142 en la de Lalín, 148 en la de Camanzo, 190 en la Serra do Faro y 233 en Pereira. En estos dos períodos hubo entre 16 y 20 días de lluvia. Lejos quedan de los cuatro días lluviosos de hace dos años.