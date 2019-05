La Xunta destina 105.000 a Rodeiro, Lalín y Silleda para infraestructuras turísticas

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, destacó ayer la colaboración de la Consellería de Cultura y Turismo con los concellos de Rodeiro, Lalín y Silleda, a los que aportará un total de 105.016 euros para la ejecución de proyectos de mejora de infraestructuras turísticas de estos tres municipios.

Rodeiro llevará a cabo actuaciones de mejora en la Praza do Concello por un valor de 72.137 euros contando con una ayuda de 45.000 euros. "Es uno de los proyectos más ambiciones dentro de este ámbito de todos los presentados en la provincia", indicó Cores. Silleda mejorará el entorno de la fervenza do Toxa en Silleda en dónde se invertirán 44.076 euros, de los que 28.650 euros serán aportados por la Consellería. Y Lalín llevará a cabo actuaciones de puesta en valor turístico y recuperación de elementos de interés etnográfico del área minera As Trigueiras a través de un proyecto con un importe de 48.254 euros de los que 31.365 euros corresponderán a la aportación económica de la Xunta de Galicia.