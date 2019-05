La sexta campaña arqueológica del Castro de Doade arrancará el lunes 13

El día 13 arrancará la sexta campaña arqueológica consecutiva en el Castro de Doade (Lalín) y constará de varias fases: una primera de excavación de tres nuevos sondajes, una cata de 2 por 8 metros en el antecastro para la localización de un posible tercer foso, detectado por el georradar; otra de 4 por 8 metros en la zona oeste de la muralla para localizar la entrada original al recinto castreño y una tercera de sondaje de 4 por 4 metros en la zona habitacional, que enlaza con la parte del poblado ya descubierta y consolidada, con la finalidad de ampliar y completar el hallazgo de nuevas viviendas.

La segunda fase consistirá en la consolidación de las estructuras habitacionales descubiertas en la zona de excavación en el área del poblado castreño de la corona del Castro, la protección y tapado de las catas del antecastro y de la muralla, así como la restauración, limpieza, estudio y catalogación de los restos arqueológicos, que pasarán a engrosar el contenido de la sala de arqueología del Museo Etnográfico Casa do Patrón. Mientras, la tercera se centrará en la valorización y promoción turística del Castro y su entorno, a través de paneles turísticos informativos, visitas de turismo arqueológico a las excavaciones, sobre todo de niños gallegos que visitan el museo, guiadas por los propios arqueólogos, el diseño y maquetación de una unidad didáctica de arqueología, la puesta en marcha de una página web específica del Castro, talleres, con la ruta homologada de senderismo del Castro de Doade... A finales de este año se celebrará un congreso de arqueología, de dos jornadas de duración, en el que participarán arqueólogos de renombre y jóvenes valores de la arqueología gallega para presentar sus estudios y proyectos y se culminará la cita con la presentación del libro O Castro de Doade: unha fortificación da Idade do Ferro, no corazón do Deza. En este año, el museo etnográfico promoverá un proyecto de estudio, localización, catalogación y señalización de las numerosas mámoas y yacimientos prehistóricos existentes en Doade con vistas a la posible futura excavación.