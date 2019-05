Los populares consideran que el proyecto de saneamiento en Zobra será activado "con carencias preocupantes"

El portavoz del PP de Lalín, Javier Blanco, censura "las prisas de última hora" del alcalde, Rafael Cuíña, y del edil Miguel Medela para anunciar la puesta en servicio del saneamiento en la parroquia de Zobra "pese a que la actuación presenta carencias importantes que pueden suponer problemas en el futuro".

Blanco Carballal alude a quejas vecinales relativas a que la depuradora no cuente todavía con un cuadro de electricidad propio o que el Concello no siquiera consiguiese los terrenos para la instalación del emisario de evacuación hacia el río. A su juicio, esta "excesiva premura" forma parte de lo que denomina la "chapuza integral" en la que los dos representantes del grupo de gobierno convirtieron el proyecto para extender la red de alcantarillado a esta parroquia en los últimos cuatro años. En esta línea, remarca que el anuncio de la puesta en marcha del servicio "con carencias preocupantes" está motivado por la necesidad del grupo de gobierno de ahorrarse el ridículo de llegar a las elecciones municipales sin un solo saneamiento hecho en cuatro años.

Los populares exigen al primer edil y al concejal de Rural que aclaren si cuentan o no con los permisos de los dueños de las parcelas precisas para el paso del emisario de evacuación desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) hasta el río, "ya que la alternativa por la que presuntamente optaron es provisional y para salir del apuro, pero podría ser poco perdurable en el tiempo". Añade, siempre citando testimonios vecinales, que la depuradora no contará con la canalización al río y el agua será vertida directamente a la finca de uno de los propietarios, asegurando en este sentido, que ello podría provocar numerosas molestias a los dueños de los predios colindantes en una zona de fuerte pendiente por las escorrentías que se podrían producir o por depósitos de residuos por mal funcionamiento del sistema de depurado. Además, dice que el acuerdo de vertido con un particular podría ser reversible y supondría la interrupción del servicio.

Por último, el PP señala que tras realizar consultas pudo comprobar que la electricidad que abastece a la depuradora procede del local social y no de un cuadro propio, "cuando tuvieron dos años y medio para tramitar el alta del servicio eléctrico en este punto". Por eso denuncia que la falta de previsión del ejecutivo obliga a recoger parte del agua de una fuente próxima a la EDAR para mantener agua corriente que mantenga vivas las plantas y así dar sensación de que está en marcha, cuando aún no hay vecinos conectados.