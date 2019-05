Manuel Cuíña reitera que sí existe el decreto para la modificación de la actuación del campo de fútbol de A Bandeira

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, afirma que dictó la resolución de aprobar la modificación del proyecto para las mejoras del campo de fútbol de A Bandeira y asume que dicho dictamen no aparece en el libro de decretos pero que se debe a un mero "error administrativo por parte de Secretaría". Además, subraya que "el alcalde no es custodio del decreto, él firma a lo largo del año centenares de decretos que tienen que ir siempre con la certificación del secretario y este el que los custodia y los traspasa al libro".

Confiesa que ayer mismo el secretario general del Concello por aquel entonces, Manuel Quintáns Queiruga, que ahora está jubilado, le confirmó por correo electrónico que el decreto existía. Cuíña aprovechó esta mañana, junto a los ediles Klaus Brey, Pilar Peón y Jesús Taboada, para dar a conocer el certificado a través del cual Quintáns reconoce que con fecha del 13 de noviembre de 2017 el alcalde dictó la siguiente resolución: Visto el expediente relativo al Picei 2016, con denominación Dotación de hierba sintética campo de fútbol de A Gandareira-Bandeira, fase 1, visto que es necesario realizar una serie de modificaciones en el mismo con el fin de salvar algunas dificultades de ejecución y visto el proyecto de modificación inicial—este último remitido en su día a la Diputación— redactado por el arquitecto Abraham Castro Neira en noviembre de 2017, resuelve aprobar la modificación del proyecto inicial, quedando sustituido aquel por el de ahora presentado por el mismo arquitecto. Señala que toda la certificación consta tanto en la Diputación como el Concello. Y señala que el extravío de un decreto no es algo excepcional "porque en todos los Concellos, con los centenares que se firman, pasa y puede pasar y más cuando en estas fechas estábamos firmando decretos, incluso el mismo día, a bolígrafo y electrónicamente porque estábamos a pocos meses de la instalación del Gestiona, de la administración electrónica".

Cuíña comunica que la modificación no supuso ningún cambio en el presupuesto: "una modificación que según ellos afecta a un 13% del presupuesto, que incluso se puede entender que aumenta el presupuesto del campo, cuando en ningún momento se aumentó para esa modificación".

El mandatario recalca que "entiendo que esto no es más que otra manipulación que el Partido Popular vuelve a hacer y en este caso, sobre el campo de fútbol de A Bandeira que tantas vueltas le dio durante su construcción" y puntualiza que "el campo está recepcionado, cobrado y con todo dado de alta, porque en todo caso, sino hubiese informes los técnicos estarían prevaricando". Cabe destacar que los populares anunciaron llevar a la Fiscalía la tramitación del campo de fútbol por echar en falta el decreto que aprueba dicha modificación. "Comunicación no tengo ninguna, pero que supuestamente se traslada unos hechos a la Fiscalía se entiende que son unos hechos graves y entendemos que se deben explicar lo máximo posible para que la ciudadanía sepa de los que estamos hablando", indicó Cuíña.