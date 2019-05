Camba y su imaginación culinaria

La imaginación y sobre todo el uso de ingredientes locales y de gran calidad marcan las tapas con las que concurrirán los ochos locales participantes a la próxima edición del concurso Rodeiro de Tapas, que se celebrará los días 10, 11, 12, 17,18 y 19 de este mes. Los responsables de estos manjares prefieren no desvelar los ingredientes para que en su conjunto sean una sorpresa, pero garantizan que en todos los casos se les dio prioridad a los productos de Camba.

Los establecimientos participantes y sus creaciones, tal y como se pueden ver en las imágenes son: Casa Achacán con Cremosiño, Restaurante A Latiza con Espetada Latiza, Casa Sánchez con Unagi-Taki, Bruxas e Coruxas con Meigallo, Cabalos do Faro con Lasaña de porquiño, Café Bar Desito con Porcolandia, Café Pub Gallaecia con O polo do saco y Pub Quirós con C rocante de porco meloso. Las tapas costarán 1,50 euros. Tanto los establecimientos como la clientela optarán a varios premios. Las redes sociales tendrán un papel protagonista, ya que de ellas dependerá ganar el Premio Galicia Calidade, que consistirá en un noche para dos personas en un alojamiento de Galicia Calidade, que se le concederá a aquella persona más activa que comparta publicaciones del concurso y sus propias con la etiqueta #rodeirodetapas2019

Los premios de los pasaportes serán: lote de vinos gentileza del Grupo Codorniu, lote de vinos gentileza de Disanfa, una noche con alojamiento y cena en Casa Agenor de Trives, una noche para dos personas en el Hostal La Viuda de Trives, una noche de alojamiento en Casa Ferreiro, en Seoane do Courel con una ruta guiada de Tourgalia y una noche para dos personas con circuito spa en el Hotel Talaso Atlántico.

Mientras, los de las papeletas son: un lote de vermú Nordesía, un lote de Méndez-Rojo grupo bodeguero, un lote de vino Adega Chao de Couso de Trives, un lote de productos Panadería Caneda de Trives, un lote de productos Galicia Calidade, una cena para dos personas en un establecimiento de Rodeiro gentileza de Cogal, un cena para dos personas en un establecimiento de Rodeiro gentileza de Avega, un circuito spa para dos personas en el Hotel Talaso Atlántico, una cena para dos personas en este mismo hotel y un lote de productos Kalekói. En cuanto a los establecimientos: el ganador tendrá un año gratis la inscripción a AEDeza, el segundo clasificado seis meses y el tercero, tres y recibirán un diploma.

En los próximos días la organización dará a conocer el jurado profesional, que visitará Camba el día 11.