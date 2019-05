Trabajadoras del SAF de Forcarei salen a la calle junto a la CIG tras quedarse sin empleo

Tras concentrarse en la Praza do Mercado, los manifestantes avanzaron ayer por las principales calles de A Estrada. // Bernabé/Cris M.V.

Tras concentrarse en la Praza do Mercado, los manifestantes avanzaron ayer por las principales calles de A Estrada. // Bernabé/Cris M.V.

Coa CIG na rúa a loita continúa. Fue una de las proclamas más coreadas al mediodía de ayer en la manifestación que la Confederación Sindical Galega (CIG) realizó con motivo de la conmemoración del 1 de mayo como Día internacional de los trabajadores. Los manifestantes se concentraron en la Praza do Mercado e iniciaron desde allí una marcha por algunas de las calles más céntricas de la capital estradense. El sindicato advirtió de que no cejará en su lucha contra la "precariedad y pobreza laboral" y demandó la derogación inmediata de la reforma laboral. En la manifestación tuvieron este año un especial protagonismo las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Forcarei, que se sumaron a la movilización el día después de quedarse -ahora formalmente- sin trabajo.

Después de marchar con el lema Recuperar dereitos para avanzar por bandera, por la avenida Benito Vigo, Castelao y regresar a la Praza do Mercado por las calles Calvo Sotelo y Peregrina, los manifestantes alzaron nuevamente su voz para pedir "traballo digno na nosa terra". Queremos traballlar, non queremos emigrar o Por todas as mulleres, por todos os dereitos fueron algunas de las reivindicaciones que sonaron o formaron parte de las pancartas portadas por los asistentes, junto a los gritos de viva Galiza ceibe e sen explotación o viva a clase obrera.

Por su parte, las trabajadoras del SAF de Forcarei que acudieron a la manifestación portaron una pancarta en la que podía leerse: Defendamos os servizos públicos e os postos de Traballo. SAF Forcarei solución. Ellas mismas se encargaron de explicar a todos los presentes, a través de una portavoz, el conflicto laboral que les atañe. "Llevamos años inmersas en una lucha continua por la defensa de un trabajo digno, pues vivíamos una situación donde las empresas que administraban el servicio, con la total complicidad del Concello, pagaban salarios muy por debajo de nuestro convenio y pretendían que asumiésemos jornadas superiores a las cotizadas", comenzaron. Relataron que su reacción ante esta situación fue organizarse y defender sus derechos en el juzgado y en la calle a través de movilizaciones. Incidieron en que la situación se complicó el pasado otoño. Narraron cómo la concesionaria del servicio entró en concurso de acreedores. "La alcaldesa, en lugar de asumir responsabilidades por años de ceguera voluntaria ante las sentencias ganadas por las trabajadoras decide prescindir del servicio público de asistencia a la dependencia, abocando a las trabajadoras al despido y a los usuarios a una situación de total indefensión", manifestaron, para seguidamente denunciar la "complicidad" de la Xunta de Galicia.

"En el plano laboral, las trabajadoras desde el mes de octubre hasta ahora sufrimos unas condiciones de presión y acoso por parte del Concello orientadas a que permaneciésemos calladas y sumisas", aseguraron. Por el contrario, explicaron que decidieron movilizarse, primero con concentraciones y todo tipo de reclamaciones jurídicas y, después, con una huelga indefinida. Tras toda esta movilización, el martes todas las trabajadoras recibieron el despido. "La alcaldesa piensa que terminó su mayor dolor de cabeza pero nada más lejos de la realidad", advirtieron, para seguidamente recordar que pusieron en marcha numerosas reclamaciones jurídicas contra el Concello y las empresas que administraron el servicio así como contra la propia Xunta, tanto en el juzgado de lo social como en el contencioso-administrativo.

Las trabajadoras del SAF aprovecharon la manifestación para anunciar públicamente que continuarán movilizándose con un nuevo calendario de acciones. "Seguiremos en la lucha en el juzgado, en las calles y en las urnas", anunciaron.

El responsable de la CIG en la comarca, Antón Álvarez Merayo, recordó ayer que la CIG cumple 25 años como confederación. "Ningún gobierno nos regaló nada", aludiendo después a sucesivas reformas laborales que ve traducidas en "trabajar más y cobrar menos". Dijo que son estos "tiempos de acción y de movilización", y que ya se terminaron los períodos de gracia para adaptarse a nuevos gobiernos. El acto se cerró con el himno gallego.