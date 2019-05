Un pequeño gran hombre

"No era más grande porque no era más pequeño". Con esta frase define a José Fernández Carbón su amigo del alma Paco Torres. "El corazón no le cabía en el pecho" a este "currante nato" que se ganó la amistad de tantos silledenses por su espíritu de servicio a la vecindad que lo adoptó como uno más. Carbón fallecía el lunes por la tarde tras haber ingresado el sábado en el Hospital de Montecelo (Pontevedra) al agravarse su estado de salud a consecuencia de la enfermedad que le fue diagnosticada en julio de 2017. Sus restos mortales están depositados en el Velatorio de Silleda, desde donde saldrán hoy a las 17.00 horas hacia la iglesia parroquial de Santa Eulalia para la celebración del funeral de cuerpo presente. Posteriormente, serán inhumados en el cementerio de San Pedro de Parada, en el municipio de A Estrada.

José Fernández Carbón nació en otra parroquia estradense, Ribela, el 15 de enero de 1946. La suya era una familia de agricultores con un abuelo emigrante que hizo fortuna en Cuba. Pasó poco tiempo en el hogar familiar de Parada, pues, con el fin de acercarlo al núcleo urbano y poder mandarlo a la escuela, a los 5 años de edad le llevaron a vivir con su tía en A Torre de Guimarei. Allí convivió con su prima Maruja, que primero fue su "hermana" y luego se convirtió en su "madre". En esos años de formación infantil forjó amistades inquebrantables con Pepe Diz, Manolo Brey, Ramón Pájaro, José Manuel Arines, Vicente Bastida, Miguel de la Calle, los hermanos Carballo y Cornado o el propio Paco Torres.

Aunque su familia quiso que estudiara y le envió al colegio compostelano de La Salle para cursar el Bachillerato, algo nada frecuente en un niño de aldea en aquella época, la vocación de José era otra. Él quería trabajar, así que plantó los estudios y, con 17 años, se fue a aprender un oficio a la entonces pujante fábrica de Igrovi, en A Estrada. Tras otro período en el taller de Andrade, en 1972 se incorporó al taller de Alfonso Trabazo en Silleda. En la década de 1980 asumió el negocio del que había sido su patrón y alcalde silledense, en la calle que lleva su nombre, y allí estableció también su primer hogar con su esposa, Mari Carmen González Vázquez. Talleres Carbón SL se mudaría a su actual ubicación de la Avenida de Trasdeza en 1988 y, tres años después, pasaría a trabajar como agente de Ford. Tras su jubilación, traspasó el negocio a su hermano Paco y a su sobrina Ana, que lo regentan actualmente.

Durante su larga trayectoria empresarial y laboral, Carbón fue el electricista de automoción por excelencia para los vecinos de Silleda y de localidades cercanas. Su entrega era tal que nadie dudaba en acudir a él, fuera el día y la hora que fuera, cuando le surgía algún problema. ¡Cuántas veces se levantó en plena noche o interrumpió una comida o un acto familiar porque lo llamaba un paisano al que no le arrancaba el tractor! "Hay que verse en el sitio de la gente", decía Pepe. Así es que él "no tenía clientes, tenía amigos".

Maestro en su profesión, ejerció también como "embajador" estradense en una Trasdeza en la que se integró como un vecino más. Tejió amistades profundas, como la que mantuvo con el finado alcalde Juan José Salgueiro Montouto, de cuyo homenaje fue uno de los más fieles impulsores, junto a su esposa. Entre las labores que realizó desinteresadamente en Silleda está la organización de las fiestas del verano de 1994, cuando se puso al frente de una comisión formada por empresarios de su ramo.

Carbón no tuvo hijos, pero fue un padre para más de uno de sus allegados. De su bonhomía y generosidad, que en alguna ocasión también le granjearon disgustos o desengaños, habla una anécdota que relata Paco Torres. Éste trabajó un tiempo en el cuerpo diplomático en Quito (Ecuador) e invitó a su amigo a pasar un mes con él. "Se fue cinco días a las Galápagos -relata- y cuando lo fui a buscar al aeropuerto vinieron a abrazarme varias personas y a felicitarme por tener un amigo como él. Es algo que te emociona, era una persona sumamente querida por su bondad y sencillez, por su humildad no exenta de gallardía".

En sus tiempos mozos, Carbón era "bravísimo" y eso se traducía incluso jugando al fútbol, por eso sus amigos le apodaban " sachadeira". "Yo tenía que ser defensa central, porque el juego aéreo es lo que me va a mí", ironizaba el propio Pepe sobre su talla física. Eso sí, rememora Torres, "lo que tenía de genio lo tenía de buen corazón, de generosidad y de carácter apacible, tan sereno como cuando cerró los ojos por última vez. ¡Un pequeño gran hombre!".