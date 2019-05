A Estrada acoge este domingo el Festival Galego de Teatro Escolar, con más de 200 intérpretes

A Estrada acogerá este domingo la séptima edición del Festival Galego de Teatro Escolar, una cita en la que participarán más de 200 intérpretes de entre 3 y 21 años de edad, según explicaron los coordinadores de Avelaíñas Teatro -el aula teatral del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez-, Afonso García y Xosé Eixo. La convocatoria, que ambos presentaron en la mañana de ayer junto al concejal de Cultura, Juan Constenla, incluye una ruta teatral, poética y musical por la parroquia de Sabucedo.

El festival se bautiza con el título Vogando nos contos. Arrancará a las 11.00 horas en el Teatro Principal, con una actuación conjunta de los cinco grupos participantes: Avelaíñas Teatro, el Aula de Teatro del IES Antonio Fraguas de Compostela, el Aula de Teatro del CPI de Touro, la Escuela Municipal de Teatro de Laxe y el Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei. Bajo la premisa de promover el intercambio y la interacción en estas aulas, los actores y las actrices se subirán al escenario para actuar juntos, de manera que el espectador no sabrá de qué localidad es cada intérprete.

Ya a las 13.00 horas, las agrupaciones participantes se darán cita en Sabucedo. Los de A Estrada serán en este caso protagonistas, guiando a los integrantes de las demás formaciones por el curro viejo, el curro nuevo o el Muíño do Mestre. Además de aproximarlos al rico patrimonio de esta emblemática parroquia, los harán partícipes de su patrimonio inmaterial a través de cinco escenas durante la ruta centradas en leyendas y cuentos ligados a Sabucedo. Al terminar, todos los asistentes compartirán un almuerzo de confraternidad en el curro do Campo do Medio.

Estas cinco agrupaciones teatrales tienen también en agenda un viaje a Italia, en el que participarán 85 personas. Actuarán cerca de Pisa y en Bolonia. Será entre el 11 y el 19 de mayo. Los días 15 y 16 actuarán en los institutos Copérnico y Galvani, además de en la Squola Schandelada.

La actuación del domingo es abierta y gratuita. El público podrá acceder libremente al Principal hasta completar el aforo.