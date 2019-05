Cuíña replica que el PP "da palos de ciego" con la obra del campo de fútbol

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, lamenta que el PP "siga empeñado en embarrar la política con falsas actuaciones contra el gobierno socialista", en referencia al anuncio que hizo anteayer Maril sobre la remisión a Fiscalía de las irregularidades en la tramitación de la remodelación del campo de fútbol de A Bandeira.

Para Cuíña, esta remisión no es otra cosa que "la enésima demostración de desesperación del señor Maril por conseguir gobernar a toda costa en Silleda". El alcalde añade que después de los cuatro años de mayor crecimiento de la historia de este municipio, "con esta actitud continua de acoso y derribo el señor Maril lo único que quiere es ganar por todos los medios lo que sabe que no conseguirá el próximo 26 en las urnas". Por eso, que Maril deje caer que no existe un decreto en el que se aprueba la modificación de la obra "no es nada nuevo", ya que las críticas de Maril sobre la reforma de este campo de fútbol vienen de varios meses atrás y, por otra parte, "hicieron igual con el vivero de empresas, que licitaremos en los próximos días, y con tantas otras cosas en las que al final se demostró que lo único que saben hacer es una política carroñera".

Cuíña, al mismo tiempo que hace balance de su propio gobierno, también valora los cuatro años que están a punto de terminar desde la labor de oposición del PP. En este mandato los populares "se pasaron una legislatura haciendo política rastrera en lugar de una oposición seria. Que en todo el mandato solo presentasen cuatro mociones es sintomático de su gran trabajo, porque les da igual el bienestar y los intereses de sus vecinos. Lo único que quieren es derribar sea como sea al gobierno que logró el mandato más inversor de la historia de Silleda". En este sentido, Cuíña concluye afirmando que "serán las urna las que pongan a cada uno en su sitio", y recuerda que Silleda continúa recibiendo subvenciones del gobierno autonómico, como la recién autorizada para el vivero de empresas, 240.000 euros, que permite cubrir gran parte (en concreto, el 68,5%) de los más de 349.000 euros de inversión que precisa el inmueble. El programa Aprol Rural, por su parte, permitirá contratar a dos trabajadores.