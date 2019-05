Cuíña afirma que los resultados electorales del PP ponen fin a su histórico dominio

El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, valoró ayer los resultados de las elecciones generales del domingo y lo hizo centrándose en el apoyo que en la localidad cosechó el Partido Popular. Señala que, si bien estamos ante un escenario distinto al de unos comicios locales, el resultado "evidencia el final de una época: la del partido hegemónico de Lalín durante décadas", dice, y añade que el PP dejó de ser el partido "hegemónico". Pone el acento en los cerca de un millar de votos perdidos en el casco urbano, así como al significativo descenso en el rural. "Estamos ante un nuevo escenario, en Lalín se acabaron las mayorías absolutas", indica, al tiempo que repara en que los populares recogieron "el peor resultado de la historia en cualquier elección al bajar de los 5.000 votos y perdiendo un 18% de apoyos; más que la media provincial y gallega".

Entiende que estos resultados sí pueden marcar tendencia y, por eso, cree que es complicado que todos los que dejaron de votar al PP vuelvan a hacerlo en unas municipales "y menos con un candidato que fue alcalde durante más de 25 años y que lleva 30 en el Concello". Sobre la campaña de las municipales alega que él había vaticinado "una campaña sucia por el PP, algo que se confirmó con la denuncia presentada contra mí y contra José Manuel Fernández". No entrará en este juego ni en la "guerra sucia" y dice que solo piensa en los vecinos. Sobre la denuncia, asegura: "Hay ediles y alcaldes del PP que me dicen que no les gustan este tipo de actuaciones" o, insiste, vecinos que le transmiten que la estrategia del partido de la oposición solo responde a "una pura artimaña electoralista".