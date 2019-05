Las condiciones del río animan en el inicio de la temporada del salmón en los cotos del Ulla

Las buenas condiciones del Ulla -con sus aguas altas y revueltas tras las intensas precipitaciones de las últimas semanas- hacen que hoy los pescadores acudan con ánimo y buenas perspectivas a los cotos salmoneros del Ulla en los que arranca la campaña. Estas condiciones favorables ayudan a avivar una esperanza que empeñan los datos de capturas de las últimas temporadas, muy lejos de alcanzar el cupo máximo permitido.

El experto en pesca de salmón y coordinador de la publicación Ás orillas do Ulla, Salva Ortega apuntó ayer que serán los datos de la primera semana los que indiquen cómo puede desarrollarse la campaña. Indicó que si hasta el próximo 8 de mayo se logra un volumen de capturas de seis o siete ejemplares "sería un arranque muy bueno". Apuntó que la temporada del salmón se abrió en Asturias a mediados de abril, constatándose "el mejor arranque salmonero desde 2015". Aguardó este pescador que esta situación se haga extensiva a las aguas gallegas.

Ortega indicó que algún salmón se vio en los últimos días pero apuntó que "el río viene alto y turbio", de manera que no resulta sencillo saber si hay o no una importante población de salmones para este inicio de la campaña. En todo caso, subrayó que estas condiciones el cauce son propicias para intentar seducir y engañar al "rey del río". "Si tu no ves al pez tampoco te ve él a ti. Es más que fácil que tengas la oportunidad", señaló. Consideró este experto que si hoy se logra sacar del caudaloso Ulla tres de estos apreciados ejemplares "sería un buen arranque de la temporada".

En esta jornada inaugural serán 28 los pescadores que podrán probar suerte en los cotos en los que está permitida la pesca con muerte: seis en Ximonde, otros tantos en Sinde, ocho en Santeles y otros ocho en Pontevea. A ellos se suman los pescadores que practicarán pesca sin muerte en Couso (hasta seis) y en el coto Gres-Deza (10). Remarcó Salva Ortega que en Galicia no existe zona libre para la pesca de salmón, de manera que quienes intenten hacerse con uno de estos ejemplares tendrán que intentarlo desde los cotos.

Las escasas capturas de salmón registradas el pasado año han motivado una importante reducción del número de piezas que la Xunta de Galicia permitirá extraer este año de los cotos salmoneros del río Ulla a su paso por A Estrada. En concreto, el cupo anual pierde diez capturas respecto de las que se habían autorizado el pasado año y se queda en cincuenta ejemplares. Sin embargo, cabe recordar que la temporada de 2018 se quedó muy lejos de alcanzar la cifra máxima permitida, cerrándose con solo 16 salmones. La pesca de salmón con extracción se extenderá hasta el 31 de julio, aunque el cierre podrá adelantarse si se cubre el cupo. Solo se autoriza la captura de un ejemplar por persona y día, con una dimensión mínima de 40 centímetros.

El "campanu"

Los amantes de la pesca del salmón competirán hoy en los cotos estradenses para sacar del Ulla el campanu, el primer ejemplar de la temporada. En los últimos años ejemplar viene siendo muy madrugador. No en vano, Salva Ortega puso el acento en que los pescadores acostumbran a acudir al río muy temprano. Indicó que la pesca pude practicarse desde una hora antes de que amanezca, de manera que es habitual que muchos deportistas comiencen a llegar a las orillas del Ulla alrededor de las 06.30 horas.

Por otra parte, cabe señalar que la Xunta mantuvo la zona de entrenamiento de lance habilitada en los últimos años en el coto estradense de Couso, al que pudieron acudir quienes tengan la licencia de pesca en vigor, pudiendo solo entrenarse en la zona habilitada para tal fin de martes a domingo (siendo el lunes el único día inhábil).

La pesca de salmón en A Estrada tiene el fin de semana del 11 y 12 de mayo otra cita importante, de la mano del Concurso Internacional de Pesca de Salmón en Augas Galegas que organiza la Sociedade Deportiva Río Ulla.