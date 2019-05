Hacer el Camino a cámara rápida

Fernando Ibarra es un atleta de Chantada que se enfrenta a varios retos, entre ellos hará el II Desafío polo Camiño de Invierno. Consiste en recorrer esta ruta corriendo desde Ponferrada a Santiago con un límite de 48 horas. El fin principal es dar a conocer este trayecto bajo el título Descubre 260 kilómetros de paisaxe.

Non hay reto difícil para el chantandino Fernando Ibarra Carbón que se suma de nuevo al II Desafío polo Camiño de Inverno, con el objetivo de dar a conocer y promocionar esta ruta jacobea que atraviesa la comarca dezana. El ultrafondista se desplazó ayer a Lalín a la sede de la Asociación de Empresarios de Deza para dar a conocer esta iniciativa. Estuvo acompañado por la a presidenta de la Asociación de Amigos do Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra, Aida Menéndez, por los otros miembros del colectivo Francisco Rodríguez y Manuel López, por el presidente de la Asociación Amigos do Camiño de Santiago por Deza, Moncho Villanueva, y por Pilar Faílde, que forma parte también de esta último ente.

El reto, ya superado en la primera edición que tuvo lugar en invierno, consistirá en recorrer los 260 kilómetros que distan Ponferrada de Santiago con un límite de 48 horas corriendo día y noche. "Apenas parará porque al hacer un esfuerzo físico tan importante tendrá que estar constantemente alimentándose, pero a bocados, no podrá ingerir gran cosa", explica Menéndez. La organización anima a quien lo desee a acompañar a Ibarra a lo largo de las etapas y se aconseja avisar previamente. "El año pasado completamos casi un 90% del recorrido acompañado", indica Ibarra y Menéndez confiesa que: "lo de que podía recorrer esa distancia corriendo, sonaba a cuento y no pensábamos que iba a tener tanta repercusión".

La salida será este viernes a las 22:00 horas desde el castillo de los Templarios (Ponferrada) y se prevé el siguiente horario: Priaranza del Bierzo (22:50 horas) y Borrenes a las 00:00 horas. Ya el sábado pasará sobre las dos de la madrugada por Puente de Domingo Florez, y continuará por Sobradelo (3:30 horas), O Barco de Valdeorras (5:30 horas), A Rúa de Petín (6:40 horas), Montefurado (8:00 horas), Quiroga (10:15 horas), Barxa de Lor (12:30), A Pobra do Brollón (15:30 horas), Monforte de Lemos (15:30 horas), Diamondi (19:00 horas), Chantada (20:20 horas), en dónde le harán un recibimiento especial sus vecinos, Penasillás (21:30 horas) y llegará a Rodeiro a las 22:30 horas. Por Lalín pasará a las 3:45 horas, continuará hasta Silleda (5:40 horas), A Bandeira (6:40 horas), Susana (10:50) y espera llegar a Santiago el domingo a las 11:59 horas. Los interesados podrán seguir en directo toda la prueba desde un enlace que se colgará mañana en la página www.caminodeinvierno.com.

"Lo más duro es el entrenamiento, que ya llevo con el tres meses, porque también hay que compaginarlo con el trabajo, y hago 60 kilómetros cada día, 20 a la mañana, 20 al mediodía y 20 a la noche y los fines de semana los dedico en cuerpo y alma", cuenta Ibarra, que añade que "me gusta vivir situaciones nuevas, no hacer carreras por hacer, ni me mueve bajar tiempos". En febrero realizó en Inglaterra 450 kilómetros en un túnel y ya cruzó España y Francia de punta a punta con una media de 100 kilómetros diarios.