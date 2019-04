La USC impartirá seminarios en Lalín para mayores de 50 años

El programa Camiños de coñecemento e experiencia del IV Ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) gana cada vez más adeptos y se extiende por diferentes municipios gallegos. Este año también se suma a esta iniciativa el Concello de Lalín y los seminarios, dirigidos a mayores de 50 años, se desarrollarán en mayo con cuatro clases teóricas con sus correspondientes sesiones prácticas. Hay una treintena de plazas y es gratuito. La profesora de la USC y directora del programa María Esther Olveira presentó ayer la iniciativa junto al alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, y a la concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña.

"Es un placer estar en Lalín y sobre todo, ir constatando el interés que el programa va levantando y la conciencia que hay desde las administraciones que nos apoyan. Es un programa que tiene como finalidad última la democratización del conocimiento, en especial en una edad como es el colectivo de más de 50 años, que no se le pone límite a su posibilidad de seguir formándose, de actualizar conocimientos, de poder continuar ejerciendo su participación social de una manera más consciente y con un abanico más amplio de participación", indica Olveira. El programa se enfoca principalmente desde tres ámbitos: desde el área humanístico, desde un ámbito más científico y desde otro que engloba las disciplinas artísticas. "En esta edición y en Lalín se ofertará un seminario de corte educativo familiar, que tiene como objetivo acercar los distintos modelos familiares, sugerencias y competencias, en la parte científica, el profesor Docobo, muy vinculado con este municipio, visitará de nuevo Lalín con la materia de astronomía y habrá una materia relacionado con el mundo del cine", adelanta la directora del programa. Además, señala que el objetivo de esta iniciativa no es solo acercar la universidad a las villas o a los espacios semiurbanos o rurales, sino que también tiene la función de poner en valor tanto el patrimonio cultural como el inmaterial de cada uno de los municipios en los que se desarrolla. "No se trata de hacer una copia del programa en todos los municipios, sino que también se pretende, y se trabaja desde sus inicios, en fomentar el entorno en dónde se desarrolla", puntualiza Olveira. Tanto Cuíña como Peña elogiaron esta iniciativa. "Aquí todo lo relacionado con la astronomía siempre tiene mucho éxito y el profesor Docobo ya es casi un lalinense más, pero creo que todo en general va a ser un éxito", recalcó Cuíña.

Programación

El proyecto arrancará el 8 de mayo con el seminario Que papel poden desempeñar as familias na educación? Estará impartido por María del Mar Lorenzo Moledo y por Diana Priegue Caamaño, ambas profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC. El día 10 será la clase práctica con las mismas docentes. El día 22 será el turno del seminario Tesouros agochados no rural a cargo de la profesora de la Facultad de Xeografía e Historia María Canedo Barreiro. Y el día 23 para completar esta clase teórica, los asistentes visitarán la iglesia de Santo Martiño de Lalín de Arriba. El 27 el seminario se centrará en la astronomía bajo el título As Estrelas e os Sistemas planetarios, dirigido por José Ángel Docobo Durántez de la Facultad de Matemáticas y también por el docente de esta misma facultad Pedro Pablo Campo Díaz. El día 28 los alumnos podrán disfrutar de una observación astronómica nocturna en el Observatorio de Lalín: planetas, estrellas dobles, cúmulos estelares, nebulosas, galaxias, etc.

Por último, tendrá lugar el seminario O Cine como linguaxe. La parte teórica será el 30 a cargo de Álvaro Dosil Rosende de la Facutad de Ciencias da Educación quien también impartirá la sesión práctica, que tendrá lugar el 31. Harán cortometrajes que proyectarán en el último acto y durante la entrega de diplomas.

Todas las clases se impartirán en horario de 16:30 a 18:00 horas en el salón de actos de la biblioteca municipal de Lalín. Hay 30 plazas, con posibilidad de ampliarse, es totalmente gratuito y los interesados deberán anotarse previamente en la biblioteca o en el Museo Municipal Ramón María Aller o a través de los correos electrónicos: cultura@lalin.gal o en museo@lalin.gal