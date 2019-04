El PP llevará a la Fiscalía la tramitación del campo de fútbol de A Bandeira

El PP de Silleda eleva a la Fiscalía las irregularidades que detectó en la modificación del proyecto para las mejoras del campo de fútbol de A Bandeira tras consultar el expediente en la Diputación. El portavoz del partido, Ignacio Maril, indica que la modificación está fechada en el 10 de mayo de 2018 y afectaba al 13,5% del presupuesto de ejecución de la obra.

"Nos llamó la atención que en mayo hubiese que convalidar una modificación que en teoría se había aprobado en noviembre de 2017". El PP no tenía constancia de que hubiese salido adelante ningún cambio en dicho proyecto. y comprobó "que no existía ninguna aprobación de esa modificación, a pesar de que se había certificado por el alcalde y por el anterior secretario del concello", Manuel Quintáns. Maril recalca que en esa época Silleda ya disponía de un registro electrónico en el que aparecían todos los decretos, pero en la fecha que indica el expediente de la Diputación, el 13 de noviembre de 2017, "no existe ningún decreto", recalca.

Ese decreto tampoco aparece en los libros del Concello. "Lo comprobamos en el propio programa informático y solicitamos una certificación del secretario sobre el verdadero contenido del libro de decretos del Concello, y ambos concluyen que ese decreto no existe ni en esa fecha ni en ninguna próxima". Es más, los tres decretos dictados el 13 de noviembre de 2017 se refieren a multas y a mejoras de eficiencia energética del alumbrado del polígono. Por ello, Maril no duda en afirmar que "podríamos estar ante la comisión de un delito que conllevaría incluso la inhabilitación del alcalde y del secretario".

A los populares les llama la atención que entre las modificaciones del proyecto de obra figure la de suprimir la solución que se escogió en un principio, la de construir un cierre perimetral, para decantarse por un cierre a base de piezas prefabricadas de hormigón. "Hace tiempo que preguntamos quién suministró estas piezas, porque nos llegó algún rumor por parte de los vecinos, y encima ahora nos encontramos con esto", añade Maril.

Por otra parte, el PP de Silleda celebra mañana en el hotel Via Argentum, a las 12.00 horas, el acto de presentación de la candidatura con la que concurrirá a las elecciones del 26 de mayo. Además del cabeza de lista, Ignacio Maril, durante el acto intervendrán el presidente provincial del partido, Alfonso Rueda, y la diputada por Pontevedra, Ana Pastor.