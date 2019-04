Meteogalicia pone en marcha una estación junto al observatorio de As Casetas

Técnicos de Meteogalicia han estado trabajando a lo largo de las últimas semanas en el entorno del observatorio astronómico de As Casetas, en el Concello de Forcarei, para instalar una estación de control meteorológico en la zona. Este punto de control ya está finalizado y prevé ponerse en marcha en los próximos días una vez se realicen los últimos ajustes en las maquinas de medición. Así lo anunció el presidente de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, Enrique Alonso, quien calificó esta nueva instalación como un "éxito" tras meses de trámites y negociaciones que finalmente dieron los frutos deseados.

En unos días, según aguardan desde la fundación encargada de gestionar el observatorio de As Casetas, por fin podrán disponer de datos meteorológicos de primera mano en el observatorio gracias a la estación que acaba de montar Meteogalicia. Según explicaron, esta estación está dotada de anemómetro, pluviómetro, sensores varios de temperatura y humedad, sensor de radiación solar y un SQM para medidas de brillo de cielo.

Enrique Alonso afirmó que no ha sido nada fácil el poder contar con estas instalaciones meteorológicas junto al observatorio. "Llevamos muchos meses detrás de este proyecto", explicó el presidente de la fundación. "Hablamos con ellos para trasladarles que As Casetas sería un buen sitio para la estación, justo al lado del observatorio, por lo que estará cuidada, y además es un lugar muy despejado", recordó. A partir de ahí sin embargo comenzó un largo proceso en el que tuvieron que ir superando diversos trámites burocráticos. Además, los técnicos de Meteogalicia visitaron la zona para constatar la idoneidad del emplazamiento.

Finalmente, todos los trámites se concretaron y la estación de As Casetas ya figura en los nuevos puntos de control que Meteogalicia abrirá en breve. Alonso recordó que estas estaciones están repartidas por todo el territorio gallego en puntos importantes y también con un espacio entre ellas. En el caso de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, hasta ahora solo estaba operativa una estación, la ubicada en el Reboredo, también en el Concello de Forcarei. Esto contrasta con otras comarcas como la de Deza, en la que cuentan con varias estaciones repartidas por sus diferentes municipios. A Estrada y Cerdedo sin embargo no cuentan con niguna. En el caso de la cercanía de la nueva estación con la de Reboredo, Alonso apuntó que habrá que ver cuál es la intención de Meteogalicia sobre la estación con más tiempo en el municipio y explicó que podría cerrarse para dejar solo a la de As Casetas operativa o bien compartir el envío de datos, aunque lo vio complicado.

Convenio de colaboración

El presidente de la fundación anunció que en los próximos días está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el observatorio y Meteogalicia. Este acuerdo también les dará acceso a los datos de la estación. Por otra parte, se realizará una inauguración oficial de las nuevas instalaciones cuando entren en funcionamiento.