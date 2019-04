"En China experimenté un shock cultural muy grande"

-¿A qué se dedicaba durante su estancia laboral en China?

-En lo mismo que hago ahora en Amán. Allí era para un empresa y no para la embajada. En el caso chino ayudaba a empresas extranjeras de todo tipo porque era una consultoría. En China estuve un total de ocho meses trabajando.

-Supongo que la vivencia en China no tiene nada que ver con la del Reino Hachemita.

-Efectivamente, no tiene nada que ver. Aquí, en Jordania, no he tenido ningún shock cultural. En China durante dos o tres meses me costó mucho adaptarme. Sí te puedo decir que lo del caso jordano no sólo soy yo porque conozco a más gente que le pasó algo parecido cuando llegaron aquí. Las personas extranjeras que conozco aquí tienen la sensación de que llegas a Jordania y es todo muy fácil. Por ejemplo, el clima es agradable y muy similar al de Madrid. Aunque parezca mentira, en Jordania hace mucho frío en invierno, pero no tanto como en Galicia, y mucho calor en verano. Es distinto el clima de Amán al que hay en el desierto del sur donde hace más calor que el resto del país.

-¿Recomendaría viajar a Jordania como destino turístico?

-Sin duda, Jordania es un país muy bonito porque tiene un desierto espectacular, donde se rodaron todas las películas sobre Marte y la de Lawrence de Arabia. Por supuesto, Petra también es espectacular pero es más turístico y suele estar masificado. Debo reconocer que en un primer momento no me impresionó tanto pero si recorres toda la ciudad y haces la ruta es algo increíble. Recuerdo que cuando volví de China encontré información sobre Jordania porque no la tenía muy localizada, y siempre repetía que había que ir a Petra. Lo que nunca pensé entonces es que acabaría viviendo en Jordania y que podría conocer ese lugar único en el planeta. Está a tres horas en coche desde la capital, pero también tienes el Mar Muerto y en el norte hay una zona desde donde ves Galilea, los Altos del Golán y el lago Tiberíades.