Cuíña y Crespo cruzan acusaciones mutuas de emplear las denuncias con fines electoralistas

Hace casi un año, en mayo de 2018, el popular José Crespo le retiró el saludo a Rafael Cuíña, porque no acababa de creerse que ni Compromiso por Galicia ni el PSOE estuviesen al margen de la denuncia de Plataforma Aberta Cidadá contra el anterior gobierno popular por presunta prevaricación en la contratación de 38 trabajadores. Ayer la cuerda entre los dos políticos se tensó todavía un poco más con la comparecencia de Cuíña, a petición propia, por el intento del PP de vincularlo, el pasado mes, con la Operación Púnica. Un acto que Cuiña calificó de desde felonía e inmundicia hasta algo que solo puede hacer un "sinvergüenza".

En casi media hora, a ratos enfadado y la mayoría de las veces bastante dolido, Cuíña volvió a recalcar que las reuniones que recoge el Diario de León con empresarios vinculados a dicha operación son del 16 de julio de 2014, con Crespo como alcalde, y que incluso hay escritos de ese año dirigidos al entonces teniente de alcalde, Román Rodríguez. Para Cuíña, Crespo era consciente de que la información se refería a él mismo, y no a Cuíña, y aún así siguió aireando esas reuniones a través de las redes sociales. "Nunca pensé que usted y yo llegáramos a esta situación y que intentase crucificarme políticamente en vida. Nunca pensé, por las cenizas de mi padre, que te tendría denunciado", en alusión a la querella que acaba de interponer contra el popular por injurias y calumnias.

Desde la oposición, Crespo volvió a admitir su error, pero se limitó a decir que en ningún momento se sintió identificado con las declaraciones del abogado Antonio Serrano, y de ahí que vinculase a Cuíña. Sí reconoció que hubo un encuentro con Serrano, a quien no conocía, en presencia de "Donsión y Meixide, para poner esa industria en una nave de Meixide", quien terminó saliendo del proyecto al no servir su instalación. Y si Cuíña lo acusó de querer crucificarle, Crespo replicó con un "en el momento en que accedió a la Alcaldía, intentó cerrarme 20 metros bajo tierra y no dudó en decir que cometíamos anomalías". Uno y otro se acusaron de interponer sus demandas justo en precampaña de las municipales. "Si usted da un paso tendré que defenderme", apostilló Cuíña, mientras Crespo le animó a él y al edil de Comercio, José Manuel Fernández "a que, si hicieron algo mal, lo reconozcan y pidan disculpas", por el presunto tráfico de influencias y cohecho que recoge la denuncia del PP por el contrato del seguro de responsabilidad civil del Concello a finales de 2016. "Quien empezó esta guerra deleznable fueron ustedes", reiteró el popular, en alusión a la demanda mencionada de PAC.

Por de pronto, Crespo no ha sido llamado a declarar por la Operación Púnica, y Rafael Cuiña tendrá que ratificar el 14 de mayo la documentación que remitió a Fiscalía y que recopiló la comisión de investigación abierta por el Concello para evaluar presuntas irregularidades del PP durante su gobierno. Conclusiones que nunca se le hicieron llegar a su líder, José Crespo, según indica éste. El popular quiso, también, apuntar que si la sentencia del contencioso que abrió Racso por no obtener licencia municipal es favorable a la empresa, puede llevar o bien a su instalación en Botos o bien a una indemnización millonaria. El edil no adscrito, Juan José Cruz, perdió el turno de palabra porque, en lugar de centrarse en la polémica por las vinculaciones con la Púnica, empezó a preguntar por una relación con otra trama, la Gürtel, o por qué no se declaró persona non grata a Pablo Crespo considerado el número dos de este caso.

Apoyo del PSOE

En relación a la denuncia del PP contra Cuíña y Fernández, el PSOE deja claro su apoyo a los dos políticos. "Desde el partido confiamos en su honestidad y honradez, y además consideramos un hecho deplorable que quien fue 25 años alcalde y quiere legítimamente volver a serlo, vaya a la Guardia Civil y presente una denuncia contra su sucesor, a un mes de las elecciones". Los socialistas recuerdan que su partido, en los 40 años de democracia municipal, nunca recurrieron a la justicia pese a "indicios en algunos asuntos". Añade que el 27 de mayo, un día después de los comicios y al margen de quien los gane, "vamos a encontrarnos por las calles, y siempre hay que mantener una convivencia por el bien de los vecinos, puesto que el objetivo de la política es atender las necesidades de nuestro pueblo".

En este sentido, Crespo apuntó que "ya se verá la sustancia que tiene" la denuncia, ya en el juzgado. Cuíña, que en un momento del pleno aseguró estar a punto de llorar por la indignación, le soltó a Crespo que "usted sabe que soy una persona decente, de impulsos. A mí me duele por José Manuel Fernández, que depende de un trabajo para vivir".