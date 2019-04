La bonificación del IBI llega a 89 de 136 peticiones

El popular Manuel Fernández se ausentó a la hora de aprobar la ayuda nominativa de 10.000 euros para el servicio de sustitución ganadera de Xuncoga, la cooperativa que preside, y tampoco estuvo a la hora de votar la deducción del IBI por la regularización catastral de las explotaciones ganaderas, en un punto de que también se ausentó Paz Pérez. Cuíña animó a salir a Fernández de la sesión con un "márchese, no sea que el PP le denuncie"; en una clara ironía a la demanda contra él por cohecho. El edil Francisco Vilariño indicó que este año el gobierno de coalición devolverá parte del IBI a 89 de las 136 solicitudes recogidas. Las 47 restantes se quedan fuera por no tener construcción, estar a nombre de titulares fallecidos o presentarse fuera de plazo, entre otras cuestiones. El año pasado, salieron adelante 50 expedientes. Señaló la conveniencia de mantener el 60% de bonificación para las granjas que no están en suelo diseminado.

El PP se empeñó en criticar al gobierno por adelantar la revisión catastral, con lo que los vecinos pagarán dos años más que en A Estrada. De nuevo, el fantasma de las elecciones: Crespo cree que ese adelanto se hizo para que no coincidiese la regularización con los comicios, y Cuíña le reprendió porque en su etapa de senador nunca abordó esta cuestión, "porque igual estaba hablando del tren a Girona".