El PP denuncia a Rafael Cuíña y a José Manuel Fernández por tráfico de influencias y cohecho

El Partido Popular de Lalín presentó el pasado 25 de marzo una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil contra el alcalde, Rafael Cuíña Aparicio, y el edil de Comercio y Empleo, José Manuel Fernández Taboada, por la contratación de la póliza de responsabilidad civil del Concello a finales del año 2016. Su portavoz municipal, José Crespo Iglesias, pide en el escrito dirigido a la unidad policial que investigue la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, de cohecho, de falsificación de documento público por parte de autoridad o funcionario del ayuntamiento y de negociaciones y actividades prohibidas a los empleados públicos públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

El exalcalde alega que la denuncia está motivada por la falta de "explicaciones convincentes" por parte del gobierno local en las comparecencias plenarias de finales del año pasado, ni con posterioridad, y también porque está convencido de que Cuíña está detrás de la demanda que cursó la PAC (Plataforma Aberta Cidadá) hace casi un año en relación con su etapa de gobierno. "No nos han dejado otra opción. No nos olía bien, nos parecía que había una maniobra presuntamente delictiva por parte de Cuíña para favorecer a un compañero de la candidatura de Compromiso (entonces Fernández no era edil). Les pedí en el pleno que reconocieran que habían actuado mal, y todo habría acabado ahí, en un tirón de orejas -expone Crespo-. Le pregunté directamente a Cuíña si había hecho alguna gestión para favorecer a José Manuel Fernández y dijo que no, rotundamente. Pero tenemos documentación para creer que lo que decía era mentira".

El líder del PP alude a "comentarios" referidos por empleados del Concello de Lalín que refrendan su versión sobre la adjudicación del contrato a favor del actual edil, como agente de seguros, en vez de concedérselo a una de las tres oficinas que tiene Mapfre en la localidad. Insiste en que hubo una carta o un documento enviado por el alcalde a la compañía de seguros para que nombrara a Fernández Taboada como "agente exclusivo" de dicha póliza. Exige que se investigue si existe tal papel firmado por el regidor, algo que este negó en sede plenaria; "pero su palabra tiene poco valor", apostilla Crespo.

Al también candidato del PP a la Alcaldía de Lalín le parece "muy extraño" que la compañía nombrara para obtener los beneficios de la póliza a un agente que dejó claro que no había participado en nada, sino que fue realizada por una agencia local de Mapfre ajena totalmente al actual concejal de Comercio y Empleo. "Es como si te toca la lotería sin haber comprado un billete", ironiza Crespo, convencido de que Fernández recibió una "prebenda" en base a la gestión que hizo Cuíña, que ya era su jefe político, como integrante de su candidatura municipal de 2015. Ya siendo edil, votó en junta de gobierno la aprobación de una factura a su favor, un "error formal" por el que él mismo pidió disculpas en su comparecencia plenaria por este asunto. "Tanto que se les llena la boca hablando de regeneración democrática y luego tenemos que aguantar amenazas del alcalde para amedrentarnos", manifiesta al justificar su decisión de acudir a la vía judicial.

Citados como investigados

El PP tiene constancia de que, a raíz de su denuncia, Cuíña y Fernández fueron citados en el cuartel de la Guardia Civil, aunque desconocen en calidad de qué. Los propios afectados confirmaron ayer que fueron llamados en calidad de "investigados", dado que la denuncia era nominal, si bien la calificación dependerá ahora del juez que instruya la causa. Según relata el propio Crespo, las diligencias ya han sido remitidas al juzgado y su partido se personará en el caso para tener acceso a la documentación correspondiente. En base a la información que reciba de la investigación realizada por la Guardia Civil, el Partido Popular decidirá si sigue adelante como acusación o no. "No hicimos pública antes la denuncia porque no queríamos mediatizar la investigación, que ahora ya está terminada y ha sido depositada en el juzgado", apostilla Crespo, que dio orden a su procuradora de recogerla.