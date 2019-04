Sin noticias de la demanda de PAC por contratos

El exalcalde y candidato del PP recuerda que la Plataforma Aberta Cidadá (PAC), socio de Cuíña y con "su complicidad", quien judicializó la vida política hace casi un año, el 18 de mayo de 2018, al presentar una denuncia contra la junta local de gobierno que él presidía acusándole de prevaricación en la contratación de 38 trabajadores. La demanda de la formación de Lara Rodríguez Peña hacía referencia a procesos desarrollados desde el año 2004 y estaba avalada con sendos informes técnicos municipales de 2012 y 2017 en los que se daría cuenta de dichas "irregularidades".

Fue "la gota que colmó el vaso", señala el portavoz municipal del PP, que sostiene que su denuncia por presunta actuación delictiva en la contratación del seguro a favor de Fernández es "solo la punta del iceberg, una de tantas que lleva hecho este gobierno". Por cierto, Crespo dice no saber nada de la denuncia que cursó contra él la plataforma que representa la edil Lara Rodríguez Peña: "Ni nos llamaron a declarar ni, que yo sepa, pidieron documentación al Concello", apunta.

Él sí se interesó por la documentación que manejó la PAC para nada más conocer la demanda judicial que le había presentado. Así que el 21 de mayo de 2018 se personó en el consistorio y el secretario municipal le dijo que allí no había ninguna documentación relativa a dicho asunto. Por tanto, Crespo entiende que Peña cogió la documentación en la alcaldía y que se trataba de un documento elaborado por el abogado contratado para confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que no llegó a término. "Queda claro que fue una maniobra de Rafael Cuíña, así que fueron ellos quienes abrieron esa vía. No fue el PP quien judicializó la política", sentencia.