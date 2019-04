López Bueno acusa al PP de llevar años "vacilando" a los estradenses con la variante

El alcaldable del PSdeG-PSOE en A Estrada, Luis López Bueno, trasladó ayer su indignación con que los populares "prometiesen otra vez, como siempre que hay que ir a las urnas" la "necesitada" variante de la N-640. "Campos y Constenla no solo no hicieron nada por la variante en ocho años, también fueron cómplices de su paralización y de la caducidad de los informes", dijo el candidato socialista, quien no dudó en considerar "una vergüenza" que el actual alcalde y el candidato número 4 al Congreso "presuman de haber trabajado muy duro para traer dicha infraestructura a A Estrada", sostienen desde las filas de este partido.

Así las cosas, López Bueno continuó ayer su valoración, tras el mitin que el PP celebró en la noche del miércoles, apuntando que los actuales dirigentes locales "no fueron capaces de lograr que sus gobiernos amigos" sacasen adelante el proyecto "y cada vez que celebran un gran mitin prometen la variante". "Llevan años vacilando a los vecinos y vecinas", consideró.

El PSOE aprovechó la ocasión ayer para asegurar la voluntad de Pedro Sánchez de sacar la infraestructura adelante si continúa al frente del Gobierno, "en su apuesta por un modelo de villa más sostenible, eficiente y cómoda".

Esta circunvalación se espera en A Estrada para liberar a la travesía urbana de la N-640 de su tráfico pesado y de largo recorrido.