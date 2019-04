La reforma de Fernando Conde ronda A Porta do Sol y estará lista para el Salmón

La reforma de Fernando Conde alcanzó ayer por una acera A Porta do Sol. // Bernabé / Cris M.V.

La reforma de Fernando Conde alcanzó ayer por una acera A Porta do Sol. // Bernabé / Cris M.V.

La reforma de la Avenida de Fernando Conde alcanzó ayer por una de sus aceras A Porta do Sol de A Estrada. Covsa lleva esta semana demoliendo la acera para construir una nueva similar a la iniciada junto al cruce con la antigua carretera de Cereixo tras DIA%. Si bien al final de Fernando Conde las obras en ambas aceras avanzaron lentas -se sustituían traída y redes de pluviales y fecales en carga- ahora van mucho más ágiles y el alcalde confía en que la reforma esté concluida para el Salmón.

Desde el supermercado Villabrasil hasta A Porta do Sol no hay que sustituir canalizaciones. Solo las aceras. La derecha subiendo hacia A Farola llevará mordientes con banco, papelera y jardinera- así como zona de aparcamiento. En toda la calle la iluminación será vertical en led, alumbrando acera y calzada. Nedgia ya instaló la red troncal de gas desde Villabrasil. Cruzará la calle para dar servicio a 7 edificios más. Luego se asfaltará y se pavimentará toda la calle. En total, la obra ha afectado a un kilómetro de trazado. En la actuación, se han invertido 730.000 euros de inicio y 150.000 más para un modificado, que hizo posible extenderla hasta A Porta do Sol.

La actuación permitió resolver uno de los 5 puntos negros de la red de aguas local para cuya erradicación se diseñó un plan orientado a evitar fugas y acabar con el bajo índice de rentabilidad de la red, que era de solo el 30%. Fugas y un millar de vecinos enganchados sin pagar hacían que de cada 100 litros de agua, el concello solo cobrase 30.