El PP presenta una denuncia contra Rafael Cuíña y José Manuel Fernández por el seguro de responsabilidad civil

El Partido Popular de Lalín presentó el pasado 25 de marzo una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil contra el alcalde, Rafael Cuíña Aparicio, y el concejal de Comercio, José Manuel Fernández Taboada, por la contratación de la póliza de responsabilidad civil. En el escrito, firmado por el portavoz popular, José Crespo, pide que se investigue la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsificación de documento público. Alega que la denuncia está motivada por la falta de explicaciones convincentes por parte del gobierno local.

"No nos han dejado otra opción. No nos olía bien, nos parecía que había una maniobra presuntamente delictiva por parte de Cuíña para favorecer a un compañero de la candidatura de Compromiso (entonces Fernández no era edil). Les pedí en el pleno que reconocieran que habían actuado mal, y todo habría acabado ahí, en un tirón de orejas -expone Crespo-. Le pregunté directamente a Cuíña si había hecho alguna gestión para favorecer a José Manuel Fernández y dijo que no, rotundamente. Pero tenemos documentación para creer que lo que decía era mentira".

El líder del PP alude a "comentarios" de empleados municipales que refrendan su versión sobre la adjudicación del contrato a favor del actual edil, como agente de seguros, en vez de concedérselo a una de las tres oficinas que tiene Mapfre en la localidad. Insiste en que hubo una carta o un documento enviado por la alcaldía a la compañía de seguros para que nombrara a Fernández como "agente exclusivo" de dicha póliza. Pide que se investigue si existe tal papel firmado por el regidor, algo que este negó en sede plenaria, "pero su palabra tiene poco valor", apostilla Crespo.

El PP tiene constancia de que Cuíña y Fernández fueron citados por su denuncia por el cuartel de la Guardia Civil, aunque desconocen en calidad de qué. Según relata el propio Crespo, las diligencias ya han sido remitidas al juzgado y su partido se personará en el caso para obtener la correspondiente documentación. En base a la información de que disponga, decidirá si sigue adelante como acusación o no. "No hicimos pública antes la denuncia porque no queríamos mediatizar la investigación, que ya está terminada y ha sido depositada en el juzgado", apunta el concejal popular.

Además, el exalcalde y candidato del PP recuerda que fue un socio de Cuíña, PAC, con su complicidad, quien judicializó la vida política hace casi un año, al presentar una denuncia contra la junta local de gobierno que él presidía acusándole de prevaricación en la contratación de 38 trabajadores.Fue "la gota que colmó el vaso", señala el portavoz municipal del PP, que sostiene que su denuncia por presunta actuación delictiva en la contratación de un seguro es "solo la punta del iceberg, una de tantas que lleva hecho este gobierno". Por cierto, Crespo dice no saber nada de la denuncia que cursó la Plataforma Aberta Cidadá contra él: "Ni nos llamaron a declarar ni, que yo sepa, pidieron documentación al Concello", apunta.