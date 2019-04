Ocho locales participarán en mayo en 'Rodeiro de Tapas'

Serán ocho los locales hosteleros que participarán en la próxima edición de Rodeiro de Tapas, que se celebrará los días 10, 11, 12,17,18 y 19 de mayo, coincidiendo, un año más, con el festivo del Día de las Letras Galegas. Los participantes son: Restaurante Latiza, Bar Desito, Pub Quirós, Casa Sánchez, Gallaecia, Cabalos do Faro, Bruxas e Coruxas y Casa Achacán. Este año no participará Mesón O Guerra. El jefe de cocina del Hotel Talaso Atlántico, el estradense Javier Fins, es el asesor de esta edición y visitó ayer a los responsables de los negocios para darles consejos sobre las tapas, aunque algunos todavía no tenían ayer la idea del pincho totalmente cerrada. Fins fue recibido por el alcalde del municipio, Luis López Diéguez, y por la concejala de Servizos Sociais, Infancia, Muller e Igualdade, Ana Belén Calvo Mariño.

Las tapas mantendrán el precio de 1,50 euros y deberán estar elaboradas con ingredientes en los que primen productos de Rodeiro: de huerta, carne de cerdo, de conejo... Los horarios variarán algo con respecto a las ediciones pasadas, ya que como indica la organización "cambian un poco, por que habrá locales que solo las sirvan de noche". Pero en general, tal y como señaló ayer el concejal de Turismo y Comercio, Pablo Sobrado, el primer viernes, día 12, solo se despacharán de 19:00 a 23 horas, mientras que el resto de los días, ya que el segundo viernes coincide en festivo, habrá tapas de 13:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas.

Como en otras ediciones , habrá diversos premios para los establecimientos y para la clientela, que podrá optar a ellos a través de las papeletas de los locales en el sorteo o a través de los pasaportes completos, que tendrán que sellar en todos los establecimientos participantes.