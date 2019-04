El BNG prioriza Cidade do Moble y crear suelo industrial en Toedo

Los candidatos del BNG a la Alcaldía de A Estrada, al Congreso de los Diputados y al Senado -Xosé Magariños, Susana Camba y Raquel López Doce- se reunieron ayer con delegados de la CIG para exponerles sus propuestas económicas y de empleo.Magariños dijo que el Bloque prioriza la puesta en marcha de la Cidade do Moble, un "proyecto sectorial" que "no puede seguir por más tiempo en el cajón de San Caetano". "Ya no confiamos en que el PP apueste por este proyecto y lo recupere", afirmó, aunque lo haga en campaña. "Es clave para generar empleo en A Estrada" , afirmó. También apuesta por crear suelo público en Toedo para buscar dinamismo económico y evitar el cierre de comercios. Camba también explicó que el BNG pretende defender en el Congreso la derogación de la reforma laboral del PP. Señalaron que ni PSOE ni Podemos ni En Marea lo hicieron.