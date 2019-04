Los peregrinos de Bikestrada, los primeros en lograr la Compostela por el Camiño da Geira

Los trece peregrinos de Bikestrada que esta Semana Santa recorrieron el Camiño da Geira e dos Arrieros para difundirlo en apoyo de su reconocimiento oficial como ruta jacobea se convirtieron al mediodía de ayer en los primeros peregrinos en bici en lograr la Compostela por este itinerario jacobeo, según aseguró el presidente de la peña ciclista estradense, Juan Vilariño, que le habían indicado en la Oficina del Peregrino. En ella, también les entregaron un diploma que acredita a la propia peña como el primer grupo ciclista que llega a Santiago por este trazado. Ahora pasarán a formar parte de las estadísticas jacobeas.

En esta última etapa del trazado, a los 13 aguerridos ciclistas que recorrieron en tan solo 4 días los 238 kilómetros que separan Braga y Santiago -superando con humor incluso la mordedura de un perro que sufrió Javier Remesar- se les sumaron en A Sagrada de Codeseda -donde sellaron las credenciales de peregrinos en el Bar O Panadeiro- un buen número de ciclistas, entre ellos el alcalde y el edil de Deportes, José López Campos. En A Estrada, en la Praza do Concello donde se tomaron la foto de rigor al filo de las 10.00 horas, les aguardaban otros cuatro deportistas, entre ellos Germán Bergueiro que, pese a sus 12 años, completaría toda la etapa.

Cruzaron Serafín Pazo, la Praza da Farola, O Cruceiro, Figueiroa de Arriba, Toedo, Santa Cristina de Vea, Couso y, siguiendo pistas, salieron al puente medieval de Pontevea, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) en los últimos años. Allí les esperaba Pedro Castañeda, el presidente del colectivo Entre As Pontes, que aglutina a vecinos de A Estrada y Teo. Tras parar en Casa Pernas, para sellar sus credenciales y tomar un café por gentileza del comerciante Isidro Pernas, prosiguieron su ruta en dirección a Santiago. Pasaron por Reis y su iglesia, Rarís, A Ramallosa, Recesende, Cachafeiras, Pedrouso y coronaron A Póboa, pudiendo divisar ya desde ese punto las torres de la catedral de Santiago. Luego, emprendieron la bajada por Outeiro de O Castiñeiriño y pasaron por varios senderos de Santiago en dirección hacia Sar para subir hacia la Porta de Mazarelos por la que tradicionalmente accedían a la ciudad los arrieiros. Tras tomarse la foto de rigor en la Praza do Obradoiro, se dirigieron a la Oficina do Peregrino para obtener la Compostela.

Cerraban así una "muy buena experiencia", en palabras de Vilariño. Por su parte, el alcalde aplaudió la iniciativa de Bikestrada para "poner en valor el Camino de Santiago a su paso por A Estrada". Convencido de que para el municipio es "·importa´tísimo obtener este reconocimiento, se mostró confiado en que "tenemos todo de nuestra parte" para lograr el reconocimiento oficial que se busca que realicen Cabildo y Xunta. Espera que haya buenas nuevas al respecto en los próximos meses.