A Estrada acoge hoy el funeral por la maestra centenaria Carmen Conde

La iglesia de A Estrada acogerá a las 20.00 horas de hoy el funeral por la centenaria Carmen Conde Présaras, una maestra muy querida que-tras ejercer la docencia en A Veiga do Bolo- formó a generaciones y generaciones de estradenses en Pardemarín, Codeseda, Lagartóns y Pérez Viondi hasta su jubilación en 1983. Fallecida el Jueves Santo, su inhumación tuvo lugar el sábado en Santa Cristina de Vinseiro, donde se crió en Frende

Nacida en Buenos Aires el 10 de enero de 1917, era hija de padres emigrantes. La marcaron las ansias de superación de su madre y la influencia de sus maestros, que la impulsaron a estudiar Magisterio. Impregnada por el ambiente y el ideario de la República, solía ir con su abuela a los mítines de las sociedades agrarias en 1936. La Guerra Civil le "partió el eje". Tuvo que mentir sobre el banderín galleguista que llevaba en la solapa para que el Régimen le permitiese ejercer la docencia. Formó a niños y adultos con escasos recursos, llegando incluso a comprar material de su propio bolsillo. Sus alumnos de Lagartóns la homenajearon en 1973,tras 27 años de ejercicio docente. En 2007 recibió el premio de la Fundación Iniciativas 21; en 2012, el reconocimiento de la asociación Avelina Valladares; y en 2015, el Salmón de Ouro de A Estrada.

Mujer de fuertes convicciones democráticas, recordaba la llegada de la democracia y el fracaso del golpe de Estado del 23-F como los momentos más felices de su vida, junto a los que compartía con sus tres hijos, ocho nietos y varios bisnietos. Modesta, solo presumía de nietos, que la idolatraban. "Los habrá tan buenos pero mejores no", solía asegurar. Con ellos disfrutó de numerosos viajes. "Al que no le guste leer, viajar ni comer fruta no merece ir al cielo", indicaba ante los medios el 10 de enero de 2017 por su cumpleaños centenario. Le encantaba leer y hacer crucigramas. Tal vez ahí residiese el secreto de su lúcida mente y de sus vivos ojos, que brillaban con más fuerza al hablar de los suyos.