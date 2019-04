El BNG pide apoyo para defender en Madrid la variante de A Estrada y la AP-53 sin peaje

A punto de encarar la recta final de la campaña de las elecciones generales del 28-A, el BNG pidió ayer el voto en A Estrada para darle voz a Galicia en Madrid, "quitarle escaños a la derecha antigallega" -en palabras de la portavoz nacional Ana Pontón- y, hablando en clave comarcal, defender en Madrid la ejecución de la ansiada variante de A Estrada y de la supresión del peaje de la "carísima" AP-53.

En estes asuntos de interés comarcal incidieron la cabeza de lista por Pontevedra, Carme da Silva, y la candidata local que ostenta el número 3 de la lista del BNG por la provincia al Congreso de los Diputados, Susana Camba.

Así, Da Silva instó a la ciudadanía de A Estrada y Deza a "no desperdiciar" la oportunidad del 28-A "porque sería un error histórico que el país se quedase sin representación en Madrid cuando vascos, canarios, catalanes" y "valencianos" sí que "van a estar". "Galicia no puede ser menos", proclamó. Acto seguido, se comprometió a defender ante el Gobierno estatal la "propuesta de una AP-53 libre de peaje" y la demandada variante de A Estrada "para mejorar la N-640" a su paso por el municipio estradense. "Estamos ante una vía urbana con tráfico denso y seis semáforos en el núcleo de la villa" y esto "no concuerda con lo que debe ser una carretera estatal", proclamó. Asimismo, se mostró convencida de que este vial necesita "mayor seguridad vial".

Agregó que la construcción de la variante "siempre fue una revindicación" nacionalista de cara a los Presupuestos del Estado. También destacó la urgencia de mejorar la carretera N-525 entre Lalín y Santiago de Compostela, la única vía alternativa a la "carísima AP-53", aquejada por "una enorme saturación del tráfico" y la consiguiente "violencia viaria".

Por su parte, la candidata nacionalista de A Estrada al Congreso de los Diputados, Susana Camba, pidió votar al BNG para romper con el silencio que en los últimos años tuvo a Galicia "desaparecida" en el Congreso, donde sí hubo diputados gallegos que no dieron voz a las demandas de los gallegos. Es el caso, agregó, de la variante de A Estrada. "No se hizo porque no se quiso", consideró, muy crítica con que vengan "las mismas personas prometiendo lo que ya prometieron antes y no llevaron a cabo".

Camba también abogó por luchar por una tarifa eléctrica gallega que abarate la luz a empresas, ganaderos y vecinos gallegos. "Somos una potencia en la producción de luz y en vez de tener beneficio nos gravan porque somos excedentarios", aseguró. También quiere luchar por la gratuidad de la AP-53 y por mejores accesos a este vial de alta capacidad por Lamela y Orazo.

Finalmente, en un mitin en el que también intervino el candidato a la Alcaldía, el líder nacionalista estradense Xosé Magariños, Camba defendió que el BNG puede ser el freno a la ultraderecha.