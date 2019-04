Medio siglo del asador con más solera de Lalín

Todos los inicios son complicados y más cuando se trata de emprender y abrir un negocio. Hace 50 años el matrimonio formado por José Neira García y Erundina González Jofre, 'Lilia', decidieron abrir las puertas del Bar Polo, en Lalín, que además de menú cuenta con un asador de pollos. Precisamente, fue por esto último por lo que surgió la idea de fundarlo, tras ver en Madrid una de estas parrillas para asar, que en aquellos tiempos era lo nunca visto, y sobre todo en la comarca. Sus fundadores ya fallecieron y en la actualidad del negocio se encarga la sobrina de Lilia Mercedes González y su esposo Suso Taboada.

Millones de momentos y anécdotas se recogen en el baúl de los recuerdos del Bar Polo de Lalín que dentro de un mes cumple sus bodas de oro. Es un negocio familiar de toda la vida que en la actualidad está regentado por Mercedes González y su esposo Suso Taboada. Sus fundadores fueron José Neira García y Erundina González Jofre, más conocida por todos como Lilia, y era la tía de la actual propietaria. Será a finales de mayo cuando conmemorarán de alguna manera su 50 aniversario.

El origen del bar Polo se remonta a Madrid, ya que fue ahí en dónde José y Erundina vieron algo que les llamó la atención y que fue lo que les motivó a aventurarse en este negocio, que fue toda su vida. "Mi padre era albañil y mi madre era ama de casa. La calle Pintor Laxeiro no existía, nosotros entrábamos a la casa por la Avenida Bos Aires, ya que en dónde estamos nosotros ahora eran todo huertas, de aquellas Lalín era una aldea. Nosotras tuvimos una hermana mayor que falleció en el año 1965, que se llamaba Carmencita. Ella tuvo una enfermedad y como eran otros mundos les dijeron que si la llevaban a Madrid tendría solución, pero no fue así, ya que murió", recuerda Merchi Neira, una de las hijas de los fundadores. Cuenta que cuando estaban en Madrid con su hermana "vieron una máquina de asar pollos en un bar y les llamó mucho la atención porque estoy hablando del año 1965, imagínate". Tiempo después, cuando se construyó la que es la actual calle Pintor Laxeiro, sus padres hicieron la casa, que fue la primera de esa zona, y como tenían un bajo decidieron, pensando en aquello tan innovador que habían visto en la capital de España, abrir un bar y poner también una máquina de asar pollos. "La primera máquina la compraron en Lugo y era de segunda mano, abierta por delante, eléctrica", recuerda perfectamente Merchi Neira, quien tiene ahora 58 años. Al principio la idea era que su padre continuase trabajando de albañil y que fuese su madre la que se encargara del establecimiento "pero tuvo mucho éxito, aunque al principio la gente venía a ver solo la máquina de los pollos, pero no compraba, pero poco a poco empezaron a llevárselos, sobre todo, para comer los domingos y entonces, mi padre dejó lo de albañil definitivamente y se ocuparon ambos del bar". Precisamente ese año también fue especial para este matrimonio porque además de abrir las puertas de lo que sería su gran negocio familiar, Erundina estaba embarazada de su hija menor Teresa.

En sus inicios el espacio del bar era solo el área que comprende actualmente la barra "y la parte de delante, ya que el comedor no existía, antes allí había una carpintería", señala Merchi. Poco a poco fue ganando clientela que acabó convirtiéndose en una gran familia. "Aquí era un bar de tertulia, era un bar a dónde la gente venía y se quedaba durante horas, no es como ahora que andamos de bares en bares. Cantaban, hacían cenas y fundamentalmente, venía hombres y era un bar de conversación". La música tampoco faltaba porque José Neira era saxofonista. Procedía de una familia de músicos, los Neira de Donramiro, tocaba en la banda da Penela y después en la orquesta Caracas. "Dejó de tocar en la orquesta justo cuando falleció mi hermana, porque tuvo un bajón, como es normal, e incluso, vendió el instrumento. Pero tiempo después mi hermana y yo le regalamos un año por su santo otro, que todavía lo tenemos, y tocaba por la noche y venía mucha gente joven a tocar con él, como los de la banda de Lalín y siguió tocando como aficionado en la casa", cuenta su hija.

Desde hace años el relevo de este negocio familiar y mítico de Lalín lo cogió la sobrina de Lilia Mercedes González, quien se crió en el bar y lleva 26 años trabajando en el restaurante. "Porque falleció mi madre cuando era pequeña y siempre estuve aquí, porque mis tíos eran como si fueran mis padres. Ahora que laboralmente estuve 12 años de empleada, después hice Cocina en el Lamas de Abades y años después, cuando ya había fallecido mi tío, decidimos cogerlo mi marido y yo, aunque él tiene su trabajo". El matrimonio apostó por llevar a cabo una reforma del local. Ahora tienen un comedor para unos 25 comensales y a mayores otras cuantas mesas. González está contenta con estos años al frente el bar, a pesar de todo lo que supone la hostelería en dónde los horarios, sobre todo de cierre, son inexistentes.

Mucha de su clientela es fiel. "Hay la tercera generación de familias que continúa viniendo aquí porque antes ya venían los abuelos, porque recuerdo de entrar en el bar y ver todo señores mayores, y ver que ahora vienen los nietos, eso te hace muy feliz, porque aunque evolucionas, sigue siendo el mismo bar, una taberna". Confiesa que cuando tomó las riendas del negocio: "lo que más preocupaba era dar atendiendo a la gente mayor, porque no quiere ruido, quiere aquella mesa especial, porque de hecho, había un señor que llevaba como 40 años comiendo aquí y tenía que comer siempre en la misma mesa y si se sentaba alguien ya venía para el comedor".

Los nuevos propietarios apuestan por innovar y sumarse a los nuevos tiempos. "No me puedo quejar porque hay trabajo, pero hay que evolucionar, reinventarse. Antes era un bar de obreros, pero ahora decidimos vender también menús para las casas, seguimos trabajando muy bien los días de feria, de hecho, en la de esta semana, que fue festivo, tuvimos una barbaridad de gente, que es una de las cosas buenas que hizo este alcalde, porque desde luego, que las ferias en festivo funcionan". Sin duda, el Bar Polo seguirá más tiempo calentando las brasas.