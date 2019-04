borja silva gerte "Lo difícil no es que vengan a comer a tu local; lo realmente difícil es que vuelvan"

El chef santiagués Borja Silva y todo el equipo del restaurante Porta do Sol, de Lamela, recibirán el 17 de junio en el Hotel Los Abetos (Santiago) el Premio Nacional de Gastronomía Plato de Oro, que concede la emisora online Radio Turismo. El galardón recae en la persona física o asociación española que contribuye de forma relevante a propagar y exaltar la cocina de calidad, con orgullo de sus raíces pero con proyección universal. Con Borja Silva trabajan, entre otros, Loli Casal, Manuel Matalobos, Marta Magán, Mariló Vilanova, Natalia García y Marcos Brito. El chef considera que el galardón es un acicate.

-¿Qué fue lo que pensó cuando supo que habían conseguido el Premio Plato de Oro de 2019?

-Muchas cosas, la verdad. El primer premio siempre es especial, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba porque en este tipo de cosas nunca nadie te comunica nada. Date cuenta de que se trata de un jurado que viene a comer aquí y no sabes ni quiénes son. Aunque no me lo esperaba, lo cierto es que en el Porta do Sol hacemos las cosas bien, trabajamos un producto de primera calidad siempre y lo único que buscamos es que la gente coma bien y que vuelva. Para comer de batalla hay muchos sitios.

-¿Se camuflan los miembros de los jurados de los premios gastronómicos para valorar la comida?

-Jamás te dicen nada. Tú no sabes nada, ellos comen y nunca se descubren. Además, aquí tenemos un trato muy cercano con el cliente e incluso yo mismo suelo salir de la cocina para hablar con los comensales para preguntar cómo les fue en la comida, pero ya te digo que nunca sabemos quiénes de ellos son críticos gastronómicos.

-¿Y nunca sospechan de alguien por su forma de comportarse durante el ágape en el local?

-Es prácticamente imposible saberlo porque afortunadamente en el Porta do Sol tenemos una clientela muy variada a comer. Tanto puede ser una persona joven como un señor de 50 años o más. Eso es lo bonito de cosas como esta.

-¿Cree que el premio se lo dieron por un plato en concreto?

-La verdad es que no sabemos lo que comieron pero como el premio se basa en la promoción de productos de calidad con denominación de origen, cualquiera pudo ser porque tenemos muchos en la carta que podrían entrar en esa categoría. Además, nosotros añadimos a todo esto una buena elaboración. En el Porta do Sol no nos cerramos exclusivamente a la comida tradicional porque queremos darle un toque diferente a la comida.

-¿Qué fue lo que le decidió a tomar las riendas de este local?

-Pienso que se trata de un restaurante con un potencial terrible y que, además, es un sitio muy bonito que está también perfectamente ubicado. Creo que es un restaurante con muchas posibilidades. Sólo hay que trabajarlo correctamente y darle para adelante. Con esfuerzo, ganas e interés pienso que este grupo de trabajo que tengo a mi cargo lo podrá conseguir. Te tiene que gustar lo que haces porque sino el local no tiene sentido.

-Supongo que también ayudó el encontrarlo ya montado, ¿no?

-El local lleva restaurado un par de años. Y el hecho de que esté en Lamela también ayuda. Si te das cuenta, muchos de los grandes restaurantes están alejados de los núcleos urbanos. Estoy pensado en O Pote, en Piloño, o incluso El Bulli, están escondidos y la gente se acerca a ellos sólo para ir a comer sin importarles dónde están. Si el sitio es bueno, la propaganda del boca a boca funciona y lo de menos es el lugar en el te encuentras.

-¿Qué es lo más difícil?

-Lo difícil no es que vengan a comer a tu restaurante, lo difícil es que vuelvan. Eso es lo que intentamos en el Porta do Sol siempre, como te decía antes. Se trata de que salgan de aquí recordando lo que le gustó de lo que comieron, y eso que les haga regresar para repetir. Nosotros cambiamos a menudo el menú para que eso suceda. Trabajamos con un poco de todo para que la oferta sea la más variada posible y así llegar a todos los paladares porque eso es lo que hay que hacer. Por eso te digo que trabajando así el triunfo está asegurado.