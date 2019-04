Ana Pastor se compromete en Lalín a rebajar o a suprimir el peaje de la AP-53

La Sala Tuno Valdés del Auditorio Municipal de Lalín se abarrotó ayer durante el mitin del Partido Popular. La candidata número uno al Congreso por Pontevedra, Ana Pastor, durante su intervención, la última del acto, se comprometió a suprimir o a rebajar el peaje de la AP-53, algo que ya le había solicitado el candidato del PP a la alcaldía de Lalín, José Crespo, minutos antes durante su turno. Al acto también asistieron la candidata suplente al Congreso, Eva Montoto, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el conselleiro de Cultura e Turismo, el lalinense Román Rodríguez, el secretario general de PP de Galicia, Miguel Tellado y el actual teniente de alcalde de A Estrada, Juan Constenla, que aspira al Congreso de los Diputados.

El auditorio completó el aforo y hubo quien tuvo que permanecer de pie en los pasillos y junto a la entrada. La primera en intervenir, y de manera breve, fue la suplente al Congreso, Eva Montoto, quien recalcó que "a Lalín siempre le fue bien con el PP y no con los experimentos a varias bandas como ahora". El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, delegó la palabra en el secretario general del partido en Galicia, Miguel Tellado, quien habló del partido, de temas generales y puntualizó que "en Lalín no hay herederos del PP fuera del PP por mucho que algunos quieran apuntarse el trabajo que llevan hecho". Uno de los temas clave que se abordó durante el encuentro fue el peaje de la AP-53. La candidata número uno al Congreso por Pontevedra, Ana Pastor, prometió rebajarlo o suprimirlo y manifestó que "siempre nos dijeron que no se podía hacer la trasferencias de las autopistas y que las gallegas ahora no se pueden transferir, pero sin embargo, sí se pueden las vascas y lo hacen de manera gratuita". Y concluyó su intervención, que fue la última, recalcando que "Sánchez va a hacer bueno a Zapatero".