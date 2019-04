Bikestrada llega a Codeseda por el Camiño da Geira y pernocta en el albergue de Sabucedo

Los ciclistas de la peña estradense Bikestrada que esta Semana Santa están realizando el Camiño da Geira e dos Arrieiros entre Braga y Santiago de Compostela para contribuir a su difusión y, así, a su reconocimiento oficial como ruta jacobea se adentraron a primera hora de la tarde del sábado en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.

En la localidad forcaricense de Soutelo de Montes realizaron su primera parada. Comieron en Pan de Soutelo y se tomaron la fotografía de rigor para que el colectivo O Can de San Roque pueda documentar su paso por la localidad. Luego, emprendieron de nuevo el camino en dirección a Codeseda. Para ello pasaron por parajes tan idílicos como Ponte Gomaíl, en Forcarei, donde se tomaron otra fotografía de rigor. Ya en A Sagrada de Codeseda les aguardaban representantes del colectivo Codeseda Viva, que lleva años luchando con una ingente labor de investigación documental y de marcaje de la ruta por el reconocimiento como ruta jacobea del Camiño da Geira e dos Arrieiros; y de la corporación municipal estradense. Acudieron el edil de Deportes, el popular Ismael Pena, y el edil socialista de Codeseda Manolo Fernández. Tras saborear con ellos unas cervezas en el bar O Panadeiro de Codeseda, se dirigieron al albergue de Sabucedo, donde a estas horas pernoctan por gentileza del Concello, tras cenar croca en el restaurante Gran Sol del casco urbano de Forcarei.

A primera hora del domingo saldrán de Codeseda en dirección a A Estrada. A los once ciclistas y el conductor que emprendieron el camino en Braga en Jueves Santo se sumó en la noche del Viernes Santo para participar en la etapa del sábado entre Ribadavia y Codeseda el ciclista duodécimo. En pocas horas se prevé que se sumen a la expedición dominical otros diez ciclistas, que también quieren secundar la causa. Y los que deseen hacerlo desde A Estrada podrán acudir a las 9.30 horas a la Praza do Concello, donde también tienen previsto inmortalizar su paso por la villa. Luego se dirigirán a Pontevea bajo la pretensión de alcanzar la catedral de Santiago a mediodía.