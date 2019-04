Amalia Lago y Juan Carlos González, en puestos de salida del PSOE de A Estrada

La administrativa Amalia Lago Durán y el economista Juan Carlos González Barcia ocuparán puestos de salida en la lista con la que el PSOE de A Estrada concurrirá a las próximas elecciones municipales del 26-M. Así lo acaba de confirmar el candidato a la Alcaldía, Luis López Bueno. Son dos de las caras nuevas que evidenciarán la renovación de la candidatura socialista.

Fuentes socialistas indicaron que Amalia Lago "es bien conocida por trabajar durante doce años como secretaria de la Alcaldía, cuando al frente de esta se encontraban los entonces regidores popular Ramón Campos y socialista José Antonio Dono. En la actualidad, esta estradense de 37 años de edad compagina la administración en una clínica con el asesoramiento de salud. Desde el partido también se indica que a esta vecina del casco urbano "el socialismo le viene de cuna, pues procede de una familia que siempre apostó por el PSOE y sus valores". Respecto de los motivos que la llevan a aspirar a convertirse en edil, asegura: "quiero ser edil porque lo que más me gusta es ayudar a la gente".

En cuanto a Juan Carlos Rodríguez Barcia, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y trabaja como funcionario de Hacienda. Nacido en París hace 43 años, lleva 15 años afincado en el casco urbano de A Estrada, donde afirma sentirse "como en casa". A propósito de la razón que le lleva a secundar el equipo de López Bueno, menciona su intención de "trabajar por una mejora real y efectiva del concello, y no una pretenciosa mejora estética que no resuelve los problemas estructurales".