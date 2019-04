xocas meijide "En España no hay nada parecido a la música de la Europejska Orquestra"

El Lusco & Fusco de este año ofrecerá un concierto singular. Se trata de la actuación de la Europejska Orquestra, un combo formado por varios músicos gallegos y uno búlgaro que interpreta las composiciones de Roberto Somoza en una especie de viaje a través de varios países del centro de Europa. El clarinetista lalinense Xocas Meijide forma parte del grupo.

-¿Cómo surge la creación de la Europejska Orquestra?

-Este es un proyecto, como todos los que hago, de larga duración. En concreto, hace más de diez años que estamos con él, lo que pasa es que lo sacamos ahora. Son todos gente súper virtuosa. Por ejemplo, la acordeonista Sabela Caamaño estudió en Moscú y es la mejor en lo suyo que hay ahora. El violinista es búlgaro y el compositor es Roberto Somoza, todo un genio pero que en este caso hace música popular muy virtuosa para todos los instrumentos, y muy espectacular.

-¿El repertorio es exclusivo de esa parte del continente?

-Somoza escogió las raíces de cada país y terminó componiendo música clásica popular. Hace poco estuvimos en el Palacio de la Ópera coruñés y, también, en Melide, pero le estamos dando un nuevo empujón ahora porque funcionó muy bien en ambas actuaciones. En España no hay nada parecido y la gente conecta muy bien con ella.

-Supongo que tiene que ser una música muy alegre, ¿no?

-Sí, claro, con unos ritmos súper complicados y que explota el virtuosismo de los intérpretes. Te puedo asegurar que yo soy el peor de los siete. Es una verdadera oda al virtuosismo. Yo nunca pensé que en el Palacio de la Ópera fuéramos a llenar con 1.500 personas, gente que está acostumbrada a escuchar la banda municipal. La gente mayor quedó alucinada, y la joven ni te cuento. Es una música popular con mucha fuerza. Tocamos una pieza francesa con el acordeón y la gente reconoce Francia o tocamos otra alemana que parece de los Alpes. Es una música muy evocadora de cada país, pero hecha por un gallego como Somoza.

-¿Ya lo han registrado en alguna grabación?

-Sí, tenemos un disco grabado pero vamos a grabar otro. También estoy inmerso en otra grabación, pero de videoarte en la que están involucrados muchos artistas de distintas disciplinas. En este caso, llevo unos tres años grabándolo y la idea es hacer un doble cedé.

-¿Qué fue lo más complicado de sacar adelante el proyecto musical con Somoza y los demás?

-Con esta música la gente saca tiempo de donde no tiene. Cada uno tiene su trabajo y lo hacemos porque nos gusta mucho. Ensayamos los fines de semana porque es algo que es muy vocacional.

-¿Cómo le va en su faceta docente con sus pupilos?

-Estoy encantado, en especial con Carla Gómez Iglesias que acaba de ganar el Festival Internacional de Clarinete de Gran Canaria y, además, está en la final del concurso televisivo "Prodigios". Es la única gallega del programa. Tuve la suerte de encontrarme con una persona como Carla que estoy seguro de que va a ser la solista más grande de Europa. Nadie ha ganado lo que ganó ella con 12 años en concursos internacionales. Empezó con 5 años conmigo y estoy seguro de que llegará muy lejos, sobre todo por la humildad y la capacidad de trabajo que tiene.

-¿La niña cuenta con algún tipo de ayuda para formarse?

-Por aquí nadie le hace caso porque este país es así. Si no es por vía oficial nada. Aquí al arte no le hacen ni caso. Lo normal sería que el Ayuntamiento de La Coruña o la Xunta dijeran vamos a preocuparnos porque este diamante en bruto salga adelante. O al menos que le dieran, por poner una cifra, unos 6.000 euros y toca en un concierto. Que no creo que sea tan difícil porque se lo dan a cualquier grupo. Solucionarlo es muy fácil, pero tiene que haber voluntad para ello.