Bikestrada parte de Braga hacia Santiago para promocionar el Camiño da Geira e dos Arrieiros

Los once ciclistas que estos días recorren el Camiño da Geira e dos Arrieiros, a primera hora del jueves, en Braga.

La Peña Ciclista Bikestrada encara esta Semana Santa un nuevo e ilusionante reto. Once ciclistas y un conductor con una furgoneta de apoyo habían fijado para las 9.00 horas del jueves en Braga su particular punto de partida del trazado del Camiño da Geira e dos Arrieiros por cuyo reconocimiento como Camiño Xacobeo la asociación Codeseda Viva lleva trabajando con ahínco varios años.

Precisamente, contribuir a promocionar y difundir esta ruta jacobea lusa por el interior que conecta Braga con Santiago de Compostela pasando por la comarca de Tabeirós-Terra de Montes es uno de los objetivos que la Peña Ciclista Bikestrada se marca con esta iniciativa.

Por eso, desde el inicio mismo del trazado, los participantes en la expedición de Bikestrada se han preocupado de ir sellando la Compostela.

Por lo demás, en su primera jornada del Camiño da Geira e dos Arrieiros pudieron comprobar que este es un itinerario jacobeo que se caracteriza por una gran belleza pero también por una gran exigencia física. Aunque la climatología les fue propicia y solamente les llovió al final de la etapa, vivieron una primera jornada "dura" con "mucho desnivel acumulado".

Ya lo sabían de antemano. Los doce socios de la peña estradense que se han implicado en esta iniciativa ya sabían que deberían afrontar en tan solo 4 días la realización de 240 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado para llegar de Braga a Santiago. Su previsión es que en la antepenúltima etapa se sume a la expedición el duodécimo ciclista.

Este se perderá los espectaculares puentes medievales y las bellas estampas del parque del Gerês o del embalse encajonado entre montañas por los que pasaron sus compañeros en su primera jornada, tras pasar por pequeños núcleos de población en los primeros 17 kilómetros de recorrido.

Pese a haber partido a las 9.00, no alcanzaron el punto final de su primera etapa hasta las 19.00 horas. Al exigente trazado "técnico" con 1.855 metros de desnivel acumulado y muchas piedras -que les obligó en ciertos tramos a bajar de la bici y empujarla para seguir su camino- se sumó la hora y media que dedicaron a reponer fuerzas al mediodía. Al final -tras pasar por Caldelas, Terras de Bouro, Campo do Geres y Portela do Homem- alcanzaban Lobios.

Para la jornada del viernes tienen previsto recorrer 63 kilómetros con 1.706 metros de desnivel yendo de Lobios a Ribadavia por Entrimo, Castro Laboreiro y Cortegada. Y para la del sábado, partir de Ribadavia y cerrar el día en la parroquia estradense de Codeseda, donde serán recibidos por representantes del Concello y de Codeseda Viva. En esta etapa recorrerán 69 kilómetros con 2.004 kilómetros de denivel acumulado pasando por Pazos de Arenteiro, Beariz, Soutelo de Montes y Cachafeiro, antes de adentrarse en Codeseda para descansar y emprender la última etapa del Camiño da Geira e dos Arrieiros ya el domingo.