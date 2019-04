Axóuxeres do Vento y Vai Nela organizan sendos eventos para julio

Las agrupaciones cruceñas Vai Nela y Axóuxeres do Vento trabajan en la organización de dos eventos musicales que serán en julio. Congregarán a diversas agrupaciones en Salgueiros y en Piloño y además, el acto de esta última parroquia será solidario con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Andrea, entidad de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

El primero, tal y como indica Tamara Soto, directora de Axóuxeres do Vento y profesora de los gaiteros Vai Nela, será el Serán en Salgueiros, que se celebrará el 13 de julio a partir de las 20:30 horas. "En Salgueiros tienen la tradición que la víspera del Carmen, que este año es por la semana, pues el fin de semana anterior, siempre hacen una sardinada. Y este año como muchos de la comisión de fiestas están en los gaiteiros Vai Nela, pensaron hacer algo diferente, ya que a nosotros nos invitan a ir a tocar a otros lados por los Seráns, decidimos hacer algo parecido", explica Soto. Realizarán una sardinada y por el momento, los grupos confirmados son: Pena do Corvo, de Codeso, el grupo de baile Punteirolo de Vila de Cruces, Axóuxeres do Vento de Piloño y Vai Nela, el grupo anfitrión. Será en el campo de la fiesta de Salgueiros. "La idea es honrar a la patrona, juntar a los vecinos y crear unión".

La música continuará el fin de semana siguiente. El grupo Axóuxeres do Vento celebra el 20 de julio la segunda edición de su encuentro, que este año será en beneficio de la Fundación Andrea. "La gente que asista puede hacer sus donativos porque tendremos allí una urna y todo lo recaudado ese día será para la asociación", indica Tamara Soto. La celebración tendrá como escenario la carballeira, situada por detrás del local social de Piloño y será a partir de las 19:30 horas. Compartirán escenario la Coral de Soutomaior, el Arco de Merza, Voces da Terra, Vai Nela, y por supuesto, Axóuxeres do Vento. "Después, habrá un pequeño ágape para todos, pero lo más importante es conseguir fondos para esta asociación, que llegamos a ella por diversos motivos y nos parece que están haciendo una labor muy importante y nosotros queremos contribuir, para que un trozo de Piloño ayude a todas esas familias, y lo hacemos de la mejor manera que sabemos, con música".