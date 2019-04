Aguións, Barbude y Paradela se alían para urgir una ruta que una la villa con sus castros y Pina

Vecinos de las parroquias estradenses de Aguións, Barbude y Paradela se han aliado para urgir las infraestructuras precisas para conectar los principales atractivos de sus parroquias -que ya mantienen limpios de maleza y conformar una ruta de senderismo que los ponga en valor, evitando su deterioro y convirtiéndolos en motivos de dinamización turística y económica de A Estrada y de su entorno

Subrayan el potencial turístico del trazado -coincidente en buena parte con el planteado hace años por Virxe Peregrina y José Antonio López Pampín- que permitiría conectar el centro de la villa con el espectacular barranco y la vieja minicentral de Pina pasando por Figueiroa y puntos de Toedo y Santeles para adentrarse luego en Aguións por junto a su crucero, encaminándose desde ahí al barranco de Pina por la Punta Barcia o por las más de cien escaleras de piedra construidas en su día para dar servicio a la vieja minicentral de Nova Electra.

En Pina están la vieja fábrica de la luz y el acueducto que el emprendedor Porto Verdura construyó en 1900, al crear la primera minicentral. Del pequeño embalse que había en esa zona no quedan más que los recuerdos de los mayores. Pero del viejo acueducto aun perdura parte de la estructura, que los vecinos temen que termine por desaparecer. A un pilar le faltan dos piedras de la base. Temen que se derrumbe si no se repara. De la estructura metálica de la pasarela que unía Aguións y Barbude se han caído ya dos vigas. Las demás también están deterioradas y se temen que, si se cae una, al estar unidas, arrastren consigo los dos pilares del acueducto. Sería una "pérdida irremediable". De ahí que aboguen por restaurar el acueducto y comunicar con él o con una nueva pasarela Aguións y Barbude. Se accedería así al área recreativa de Os Muiños do Salgueiro de Barbude. Desde ahí, aprovechando los canales de la minicentral se puede caminar por un plano elevado, que da una perspectiva muy atractiva del bosque de ribera de Pina y permite alcanzar la nueva minicentral, el campo de la fiesta de Paradela o el viejo puente románico de esta parroquia, siendo posible incluso acceder desde ahí al castro de Renda en Santeles.

Otras posibilidades serían ir hacia el castro de Barbude o río arriba en dirección a la espectacular Ponte Nogueira para enlazar con el Camino Real procedente de Moreira, dirigiéndose por detrás del Pazo de Preguecido hacia el castro de Aguións en el que las prospecciones de la variante demostraron que hay yacimientos arqueológicos. Desde ahí se podría subir por cerca de la iglesia de Aguións hacia A Estrada. Los vecinos de Aguións, Barbude y Paradela que abogan por la creación de esta ruta ya han mantenido contactos con distintas fuerzas políticas y pretenden mostrarle in situ su potencial a sus representantespara que las incluyan en sus respectivos programas electorales.

El del BNG, tal y como ya publicó FARO de acuerdo con el anuncio de esta formación política,ya incluirá la adecuación de parte del trazado para crear una ruta circular entre la iglesia de Aguións y Pina que discurriría precisamente por el Camino Real.