"Todo esto se puede venir abajo si no lo cuidamos"

El entrenador y responsable del Atletismo A Estrada, Marcos Otero, considera estas pistas como una necesidad para que este deporte se asiente y encuentre un punto desde el que poder crecer en el municipio pero también las ve como una necesidad para evitar que todo lo que se ha logrado a lo largo de los últimos años termine desapareciendo. "Estas pistas son algo que venimos deseando desde hace muchos años. Para el atletismo en A Estrada son muy importantes. Esto se puede venir abajo si no lo cuidamos. O contamos con unas pistas o este deporte se muere en A Estrada". Otero argumentó su afirmación poniendo como ejemplo sus escuelas de atletismo. "Las pistas son un paso adelante a nivel deportivo pero también una motivación para los chavales. Muchos lo dejan al llegar una edad porque ven que no mejoran. Algunos deberían evolucionar con los años hacia las vallas o la longitud pero aquí no hay instalaciones. Llega un momento en el que ya no les llega solo con divertirse, quieren mejorar, y en las condiciones que trabajamos es muy difícil", afirmó. Llegados a este punto, a los jóvenes atletas solo les quedan en ese punto dos opciones, dejarlo o dar el salto a algún club de atletismo de una gran ciudad en la que puedan tener los medios para continuar con su progresión.