Los socialistas proponen un parque infantil cubierto en la parte baja de O Regueiriño

El PSOE de Lalín propone la construcción de un parque infantil cubierto en la zona de O Regueiriño anexa a las dos pistas polideportivas y a otro pequeño recinto de juegos ya existente. Los socialistas aseguran que llevan tiempo trabajando en esta iniciativa, que supondría una ampliación de las áreas de ocio y la modernización de dicho entorno.

"Miramos este parque porque es el único por altura que se podría hacer cubierto, en los demás no entrarían en las normas, ya que hay una reglamentación de parques infantiles muy severa", afirma la candidata Celia Alonso, quien concreta que la estructura cubriría todo el parque y también las zonas deportivas que hay actualmente.

En cuanto al coste, señala que sería un poco más elevado que el de los parques al aire libre. "Si queremos hacer algo vistoso hay que invertir, por eso estuvimos mirando en otros ayuntamientos para tener ideas. Hay que tener en cuenta que una cubierta para que dure tiempo tiene que ser buena", dice.

Además, cree necesario contar con una empresa que se encargue del mantenimiento de todos los parques de la vila para reducir los gastos, ya que con la brigada del municipio es inviable. "Con los parques que se hagan nuevos y los que tenemos, son muchos, por lo que hay que hacer esta contratación porque se ahorra mucho, cada vez que se deteriora una pieza o rompe algo, si no vamos enseguida, ese juego está inutilizable, entonces saldría más caro, del otra manera sería más ágil y económico". Los socialistas ven precisas estas instalaciones, ya que niños pequeños solo tienen como alternativa el centro comercial Pontiñas. Además, en las áreas comerciales no pueden andar con bicicletas no monopatines. Creen que su propuesta tendría muy buena acogida por los vecinos, ya que "bien se ve que cuando hace buen tiempo, los padres aprovechan para ir a jugar con los niños a los parques, pero si hubiera uno cubierto también irían en invierno", dicen.

El candidato a Alcaldía, Román Santalla, valora esta propuesta por que hay muchos meses en los que padres y niños no pueden estar a cubierto y disfrutar de las zonas de juego", dice, y adelanta que esta obra será prioritaria. También se están barajando nuevas ideas para otras zonas como en la de la estación de autobuses, donde actualmente hay un parque pequeño que está destrozado. La idea pasa por hacer otro en el terreno que hay municipal, ya "que también es un área que queda sin zonas infantiles y es muy necesaria la instalación de un área para los niños", señala Alonso.

Santalla, el candidato al Parlamento Europeo Nicolás González Casares y otros miembros del PSOE local acompañaron anteayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su acto de campaña en Vigo.