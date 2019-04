El PSOE asegura que su victoria traería la variante y el apoyo de la Zona Franca al polígono de Toedo

El PSOE aseguró en la mañana de ayer que su victoria en los próximos comicios generales y municipales traerían consigo la ejecución de la ansiada variante de A Estrada y el apoyo de la Zona Franca de Vigo al polígono industrial de Toedo. Así lo afirmaron ayer el candidato socialista al Congreso de los Diputados Guillermo Meijón y el secretario xeral del PSdeG y delegado del Gobierno en la Zona Franca de Vigo, David Regades, en el encuentro que los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados y el Senado Guillermo Meijón, Diego Cuiña y Daniel Chenlo mantuvieron ayer con la ciudadanía de A Estrada en el marco de la feria del miércoles, junto al candidato socialista al Parlamento Europeo, el dezano Nicolás González Casares; y al candidato del PSOE a la Alcaldía de A Estrada, Luís López Bueno, acompañados de otros socialistas locales como los ediles Belén Louzao (también número 2 de la lista socialista para el 26-M) y Manolo Rodríguez o la también candidata socialista para los próximos comicios, la histórica militante Marina Gómez Rendo.

Meijón indicó que los socialistas están "tremendamente sorprendidos" de que "los candidatos del PP" por A Estrada" y "en concreto, Juan Constenla, diga ahora que van a apostar por la variante". En su opinión, "está reconociendo que en los últimos 7 años ningún diputado del PP" se esforzó por ella. Agregó que, realmente, "todas las enmiendas" al respecto "que presentábamos los socialistas a todos los gobiernos de Rajoy eran denegadas por el PP con su mayoría absoluta". Aunque le "parece bien este cambio de actitud del PP", subraya que quien sí se haría "cargo de esta gran deuda" que existe con A Estrada es el PSOE, que también se pretende impulsar "otras actuaciones menores" para las que ya presentaron enmiendas en su día a los presupuestos estatales. Se refería así a iniciativas que buscaban mejoras para "distintos puntos" de la nacional N-640.

Ahora bien, admite que "la estrella" de sus iniciativas respecto de la N-640 será la "variante", cuyo "proyecto definitivo" están redactando actualmente los técnicos. Hasta que estos concluyan su labor, indicó, no se proporcionarán fechas porque "no queremos inventar nada, ni siquiera ahora en época electoral". Lo que "sí que garantizamos", afirmó, ees que "va a ser para nosotros una prioridad absoluta". Pero, añadió, "seremos muy sensatos y le diremos la verdad a la ciudadanía de A Estrada": solo "se van a colocar en los presupuestos aquellas cantidades que se vayan a invertir" y no otras "como sucedía hasta ahora".

En la necesidad de contar con la variante incidió el candidato del PSOE a la Alcaldía de A Estrada, Luís López Bueno, que señaló que es "una reclamación histórica" por la que los socialistas podrán "mirar" si renuevan "un Gobierno progresista" en el Estado, al contrario de lo que hizo el PP, al no ser capaz de concretarla "ni teniendo las tres administraciones" de su color político. "Para nosotros es un tema de vital importancia", incidió López Bueno, porque "nos permitirá hacer de la villa un lugar más sostenible y plantear un nuevo modelo" urbano.

También subrayó la importancia de los demás "objetivos que son prioridad absoluta" para los socialistas de A Estrada y con los que se comprometió ayer Regades en A Estrada, en un acto en el que López Bueno señaló que los socialistas estuvieron "a pie de calle para escuhar las necesidades" de los vecinos. Justo antes que él, Regades había afirmado que gobiernos socialistas en el Estado, la Diputación y A Estrada traerían consigo acciones de revitalización del comercio y del tejido industrial local que el municipio necesita para frenar su "sangría" demográfica. "Vamos a apoyar al 100% al próximo alcalde, a Luís, y lo vamos a hacer desde todas las administraciones que tenemos disponibles", garantizó, asegurando que los socialistas están "muy preocupados, como los comerciantes de A Estrada, por el cierre de comercios". De ahí que se planteen hacer "una acción positiva para apoyar al comercio local". Y, en calidad de delegado especial de la Zona Franca -uno de "los dos cargos que nombra el Consejo de Ministros en Galicia", junto al de delegado del Gobierno- aseguró que dicho ente hará una "acción activa en el interior de la provincia de Pontevedra porque creemos que no podemos mirar hacia otro lado y no hacer acciones concretas en este territorio". Dijo que cuando López Bueno "sea alcalde", harán "un estudio económico de la situación real para ver las líneas de actuación" precisas. "Incluso no descartamos apoyar al Concello en la ampliación del polígono industrial, haciéndolo de la mano de Zona Franca" para que "sea un polígono más competitivo. Entiende que gobiernos de Pedro Sánchez en España, López Bueno en A Estrada y Carmela Silva en la Diputación serían el "tridente" que acabaría con la "sangría de despoblación" y de cierres de comercios" y de puestos de trabajo que sufre A Estrada. "Creemos que la única forma de afianzar población en este territorio es generando empleo, servicios", afirmó. Para ello, afirmó, "cuando Luís sea alcalde, va a tener mi teléfono a su dispoisición, como ya lo tiene ahora, como candidato" a la Alcaldía. Tendrá, afirmó Regades, el "apoyo directo" que ya tendría que haberle dado a A Estrada "en el pasado" como "revulsivo" para garantizar su futuro. Ayer, los socialistas repartieron en A Estrada bolsas para el pan entre los vecinos que acudían a la feria.