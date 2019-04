El BNG denuncia la falta de pasos de peatones y hará el 21 su mitin de las generales

El BNG de A Estrada tiró ayer de retranca para exigirle al gobierno el pintado inmediato de pasos de peatones en las calles en las que no se han pintado o no se aprecian, tal y como denunció reiteradamente el Bloque, consciente del "riesgo que ello supone para los vecinos". "Si los Beatles fuesen de A Estrada la llevaban clara para sacar la mítica foto de Abbey Road", ironizó el edil y alcaldable nacionalista Xosé Magariños, "porque los pasos de peatones brillan por su ausencia en sitios donde hace pocas semanas sí había o ni se ven las rayas donde supuestamente los hay". Insta al alcalde a ocuparse también de las "pequeñas cosas" y no solo de "grandes obras como la de la alameda", que ve un "despilfarro".

Asimismo, el BNG hará el domingo, 21 de abril, su mitin central de las generales en el Samaná.Intervendrán Magariños, la candidata local número 3 al Congreso Susana Camba;la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.