"Tuve que luchar con la incomprensión de la gente de fuera"

-Habrá que mantenerse siempre activo, en las tres facetas.

-Tiene usted además un acuerdo con Yamaha. ¿Cómo acaba usted trabajando con ellos?

-Cuando estudié en Madrid siempre me gustaron mucho los pianos Yamaha, aunque hay muchas marcas y muy buenas. Esto sin embargo fue un poco por casualidad. Profesionalmente me viene muy bien porque es una marca que conoce todo el mundo a nivel mundial. Poder contar con pianos suyos te asegura que vas a tener un muy buen piano cuando salgas a tocar. Puede parecer una tontería pero es algo muy importante porque nosotros no nos llevamos nuestro instrumento. Siempre estás un poco a expensas de lo que vas a tener allí donde vayas. Lo bueno de ser un artista Yamaha es que siempre van a poner en tus manos el mejor instrumento que puedan. En ese sentido vas más tranquilo. También tengo la suerte de que soy ahora mismo el único pianista Yamaha en España. Supongo que en el futuro habrá más porque hay grandes pianistas. Ellos siempre buscan sin embargo perfiles de músicos diferentes. Yo toco muchos estilos e intento no hacer lo típico. Eso es algo que a Yamaha le gusta. Quiero pensar. Por mi belleza no creo que sea.

-Como pianista, ¿se siente un poco más incomprendido o menos reconocido que otros artistas que tocan otros instrumentos?

-Tengo una gran suerte, porque en mi casa siempre me entendieron. Solo tuve que luchar contra la incomprensión de la gente de fuera. Cuando fui a estudiar a Madrid la gente le preguntaba a mi padre de que iba a vivir. Es cierto que en otros países los pianistas están más reconocidos pero eso pasa en muchas profesiones. En un concierto tocas sesenta minutos de música pero la gente no se imagina todas las horas de trabajo que hay detrás.