Un 'Míster Europe' dezano en el corazón del continente

Hijo de dezanos y con un currículo impresionante, Adrián Vázquez Lázara ocupará el octavo puesto de la lista de Ciudadanos al Europarlamento. El fichaje independiente de la formación de Albert Rivera es el responsable de que éste tenga hilo directo con Emmanuel Macron y por su fe europeísta se ha ganado el apodo de "Míster Europe" en Bruselas.

Es hijo de Armando Vázquez Crespo, natural de Bermés (Lalín), y de Olga Lázara Liñares, nacida en Silleda. Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) tiene una formación repartida entre la Facultad de Derecho de la Complutense y campus en Estados Unidos y Japón, en las que se centró en Ciencias Políticas. Este incipiente político con raíces dezanas es el gran fontanero del centro liberal español en Bruselas y concurrirá en el número 8 de la candidatura de Ciudadanos en los próximos comicios europeos. "Lo de Míster Europe me lo puso un periodista que estuvo durante años de corresponsal en Bruselas y vio mi trabajo", señalaba ayer desde la capital de España. Vázquez, actual coordinador de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, recuerda que lleva cinco años consecutivos viviendo en Bruselas después de haber estado hace ocho otros seis meses trabajando en la OTAN. "He dedicado casi toda mi vida académica y profesional a temas internacionales y europeos porque también llegué a trabajar en la embajada coreana en Madrid", añadió el número 8 de la lista de Albert Rivera.

Adrián Vázquez tiene una merecida fama de persona dialogante después de que se desvelara una reunión en su casa del barrio bruselense de Châtelain entre representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. En este sentido, el fontanero de la formación naranja en la capital europea explica que "no creo que sea tan raro lo de debatir porque todo el mundo en su grupo de amigos nunca encuentra una homogeneidad ideológica, y los políticos también tienen grupos de amistades o familiares que no piensan igual. A mi me sucede lo mismo porque tengo amigos de todas las ideologías y compañeros de trabajo en el Parlamento Europeo que son de distintos partidos, con los que tengo una muy buena relación y con los que, también, me encanta debatir e intercambiar distintas opiniones porque, además, pienso que es algo muy enriquecedor".

Escapadas a Lalín

A pesar de la apretada agenda que se le supone, Adrián Vázquez aprovecha cualquier ocasión para acercarse a la tierra de sus antepasados. El coordinador de Ciudadanos en Bruselas recordó que "estuve hace muy poquito con motivo del fallecimiento de mi tío Antonio Lázara. Fui para el entierro, pero antes había estado durante un fin de semana en octubre, pero siempre que puedo me escapo. De hecho, veraneo en la tierra de mis padres porque me encanta estar en Lalín. Si no recuerdo mal, el año pasado debí estar unas seis o siete veces en nuestra casa familiar. Mi lugar de recogimiento y descanso siempre ha sido la comarca dezana".

En cuanto a que hay sido el responsable del hilo directo entre Albert Rivera y el presidente francés, Adrián Vázquez considera "que eso es un poco exagerado porque lo que sí fui el que trabajó los contactos iniciales desde antes que Macron lanzase su partido. Yo tenía contactos con los que le llevaban los asuntos europeos a Macron, y luego llevé el desarrollo de esas relaciones, al igual que lo hemos hecho dentro de la familia de liberales y demócratas europeos, que es donde estamos integrados nosotros en Europa, pues llevé un poco la estrategia dentro del partido". Vázquez reconoce que "sólo he estado una vez con Macron, que fue en la reunión que mantuvimos en octubre pasado durante casi dos horas explicándole un poco como Ciudadanos había pasado de ser un partido pequeñito regional a convertirse en un referente nacional y, también, a tener mucho peso en Europa. Si tuviera que definirlo, te diría que se trata de una persona con un gran magnetismo".

Por último, Adrián Vázquez tampoco eludió hablar sobre el incendio de Notre Dame y su repercusión, especialmente, en el viejo continente. En este sentido, el político de origen dezano manifestó que "lo que ardió en París es una joya arquitectónica, una joya cultural e histórica; un símbolo realmente no sólo de París sino de toda Europa. La verdad es que ha sido terrible y lo bueno es que no hubo que lamentar daños personales y que el edifico es recuperable, aunque algunas cosas que había desde sus inicios como las vidrieras costará más hacerlo, pero seguro que volverá a estar bien y ojalá que sea más pronto que tarde que todos podamos volver a disfrutarla en todo su esplendor, que es lo que de verdad deseamos todos ahora mismo".

No son pocos los analistas políticos que consideran que la formación naranja necesita a este madrileño con raíces dezanas para una candidatura europea donde abundan los independientes. Adrián Vázquez ha recibido de esta forma una muestra muy grande de confianza por parte de Luis Garicano, que será el encargado de encabezar la lista de los de Albert Rivera.